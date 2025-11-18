聽新聞
0:00 / 0:00

突破49萬張！大陸赴日機票爆大規模取消 損失恐達數十億人民幣

中央社／ 東京18日專電
香港「南華早報」報導，基於中日外交衝突升級，中國旅客大量取消赴日機票，中國航空公司自15日起赴日航線取消量已達49萬1000張。 示意圖／歐新社
香港「南華早報」報導，基於中日外交衝突升級，中國旅客大量取消赴日機票，中國航空公司自15日起赴日航線取消量已達49萬1000張。 示意圖／歐新社

香港「南華早報」報導，基於中日外交衝突升級，中國旅客大量取消赴日機票，中國航空公司自15日起赴日航線取消量已達49萬1000張。其中，上海-東京以及上海-大阪航線影響最大，估計退票損失可能達到數十億人民幣。

「中央日報」日文版引述「南華日報」報導，民航分析師李瀚明表示，中國航空公司自15日起赴日航線機票取消量已達49萬1000張，占航空公司熱門航線中的32%，16日取消率高達82.14%，17日也達到75.6%。

中國外交部14日晚間發布通知，稱日本社會治安不佳，中國公民在日本安全環境惡化，加上「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」，提醒中國公民近期避免前往日本。

配合政府政策，中國航空公司宣布，對12月31日前預訂的赴日航班全額退費。中國教育部16日也建議謹慎規劃赴日留學安排。中國多家大型旅行社已經暫停銷售日本旅遊行程。

李瀚明指出，16日的取消航班件數是新預訂數的27倍，並表示「除了2020年初疫情全面爆發時期之外，從來沒有出現如此規模的取消潮」。

他表示，上海-東京以及上海-大阪航線影響最大，其中7成的來回機票已經退款，估計損失達到數十億人民幣。

今年7至9月訪日的外國旅客中，中國旅客以748萬人居首位。中國旅客同期在日本的消費額達到5901億日圓，占外國人總消費的28%。

此外，日本學生支援機構（JASSO）指出，以去年5月資料來看，日本的中國留學生有12萬3485人，占全體留學生的36.7%。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大陸抵制赴日旅遊…經濟損失恐達1.79兆日圓 陸官方抗議不斷升級

懶人包／高市早苗「台灣有事論」惹怒北京 中日關係惡化過程一次看懂

北京演唱會前夕 日本女星美依禮芽微博表態：永遠支持一個中國

流感疫苗剩不到90萬劑！疾管署：日本流感疫情提前 赴日韓建議自費接種

相關新聞

立山黑部11月30日封山，「雪之大谷」明年春天見

【旅奇傳媒/日本部報導】一年一度的立山黑部「開山期」即將進入尾聲！2025 年度的開山期間將於11/30正式結束，想親眼欣賞壯麗的立山連峰、秋末初冬的山色變化，可得把握最後倒數時間。 立山黑部是日

「PokéPark KANTO」11/21起開放抽籤購票！明年2月親自走進寶可夢世界

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】寶可夢迷準備衝一波！位於東京多摩丘陵讀賣樂園、全球首座戶外常設型寶可夢主題園區－『PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）』，確定將於2026/02/05正式開幕。

讓你的行李自己搭新幹線！東京、京都兩地飯店直送「解放雙手」

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】旅途中不想拖著行李四處奔波？現在只要在東京（京都）的指定飯店交出行李，就能讓它自己「搭新幹線」前往京都（東京）。JTB 與 JR東海即日起正式推出全新的行李當日配送服務「

真的有寶可夢森林！「PokéPark KANTO」寶可夢樂園11/21門票開賣 設施、限定商品搶先看

The Pokémon Company宣布，首座戶外常設型設施「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」預定於2...

成田機場周邊景點這樣玩！靜謐小鎮「小江戶」佐原、成田山新勝寺，行李交通問題「這一招」搞定

每年超過2,000萬國際旅客經由成田機場進出日本，成田機場周邊的景點也成旅日玩家的矚目焦點。推薦造訪被譽為「小江戶」的佐原，當地擁有 300 年歷史、與京都祇園祭並列的「佐原大祭」；還可順遊成田山新勝寺表參道，在江戶時代保留至今的百年門前町漫步。

《The World’s 50 Best Hotels 2025》日本5家上榜飯店一次公開

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】今年度全球50最佳飯店排行榜《The World’s 50 Best Hotels 2025》已於10/30正式揭曉！這個獎項由英國傳媒集團 William Reed B

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。