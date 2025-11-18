日媒：中國大型國有旅行社 停辦所有赴日旅遊業務

中央社／ 台北18日電

日本首相高市早苗發表「台灣有事」說引發中國反彈後，有中國大型國有旅行社北京總部的相關人士向共同社表示，該旅行社已自16日起暫停辦理赴日團體旅遊及自由行的業務，且停止代辦日本簽證，原因是「當前的兩國局勢」。

除此之外，日本國內已有飯店出現中國顧客取消住宿及用餐訂單的情況，這些顧客來自中國企業。

根據報導，除了停辦赴日各種旅遊業務及代辦日本簽證外，在這家大型國有旅行社官網上搜索「日本」或「東京」等關鍵字，如今已不再顯示任何旅遊產品。同時，已報名赴日旅遊但尚未出發的旅客，也可獲得全款退費，不須支付手續費等。

此外，中國另一家大型民營旅行社的北京總部相關主管也表示，該旅行社也已暫停受理新的各項赴日旅遊業務。

報導指出，在中國，日本是最受歡迎的旅遊目的地，而赴日旅遊也是中國各大旅行社的主力商品，如今暫停銷售赴日行程，對中國旅行業界也將造成打擊。且在大型旅行社帶頭停售日本行程下，其他旅行社很可能不得不跟進。

另據第一財經報導，中國一家大型旅遊社相關負責主管透露，該旅行社目前已撤下日本旅遊產品的相關宣傳資訊，且近兩天已有不少遊客諮詢或進行日本遊的退款或改期事宜。

日本國家旅遊局統計，2025年1至9月中國訪日旅客達748.72萬人次，較去年同期大增42.7%，且高於2024年全年的698萬人次，取代韓國成為最大的遊客來源國。

