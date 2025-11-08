日籍YTR三原慧悟吐「台人赴日觀光NG行為」 網友對「蛤」超有感

台人熱愛赴日體驗日本文化、瘋狂採購，但有些行為在當地人看來「無法理解」，日本網紅三原慧悟近日便分享「日本人眼中最難以理解的台灣觀光客行為四選」影片，引起網友討論。

三原慧悟提出的第一項，就是「來日本卻吃一蘭、壽司郎連鎖店」。他直言：「這些店台灣也有啊！」，且口味其實差不多，他認為既然都出國了，應該多體驗當地才吃得到的料理。

不過若是以牛丼、燒肉這類「主食型連鎖店」的話，他表示在日本當地吃確實口味更道地，所以這類連鎖店就可以試試看。

第二則是「文化差異」，提到即便是在台灣住了20年的日本人，聽到台灣人用「蛤？」表達疑惑仍十分不習慣，建議若要表達驚訝或不解時，只需輕輕說一聲「誒？」即可。

第三點則是讓他感到驚訝的「帶空行李箱」去日本！他說不少台灣旅客會帶著幾乎空的行李箱赴日，只為「塞滿伴手禮」，他開玩笑吐槽「是不是太多了」。三原慧悟表示，Donki就可以買到很多，且現在網購盛行，許多日本品牌都能透過平台購買或代購，還可省下搬運行李的麻煩與運費用，直問：「用這方式不是更輕鬆嗎？」

而最後一項則是台灣捷運也時常在宣導的事項，即「在電車上把背包背在後面」，他特別指出在尖峰時段車廂擁擠，「禮貌上要把背包背前面」。

不少網友看完對於別說「蛤！」超有感，坦言本能反應實在很難改，還有網友分享本友人對聽到「蛤！」的感覺，雖然意思一樣，但感覺卻是兇狠語氣。而對於連鎖店、帶空行李箱，網友也有不同感受，坦言雖然台灣買得到，但賈格差很大，買好買滿自然要帶空一點行李箱去。還有人表示同樣是連鎖店中，有些菜單台灣就是沒上，日常吃飯沒有特別要求的話，選連鎖店更方便自在。