快訊

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

鳳凰颱風最新路徑曝光 14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成

聽新聞
0:00 / 0:00

日籍YTR三原慧悟吐「台人赴日觀光NG行為」 網友對「蛤」超有感

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
三原慧悟分享「日本人眼中最難以理解的台灣觀光客行為四選」。圖／擷自臉書／三原慧悟 Mihara Keigo
三原慧悟分享「日本人眼中最難以理解的台灣觀光客行為四選」。圖／擷自臉書／三原慧悟 Mihara Keigo

台人熱愛赴日體驗日本文化、瘋狂採購，但有些行為在當地人看來「無法理解」，日本網紅三原慧悟近日便分享「日本人眼中最難以理解的台灣觀光客行為四選」影片，引起網友討論。

三原慧悟提出的第一項，就是「來日本卻吃一蘭、壽司郎連鎖店」。他直言：「這些店台灣也有啊！」，且口味其實差不多，他認為既然都出國了，應該多體驗當地才吃得到的料理。

不過若是以牛丼、燒肉這類「主食型連鎖店」的話，他表示在日本當地吃確實口味更道地，所以這類連鎖店就可以試試看。

第二則是「文化差異」，提到即便是在台灣住了20年的日本人，聽到台灣人用「蛤？」表達疑惑仍十分不習慣，建議若要表達驚訝或不解時，只需輕輕說一聲「誒？」即可。

第三點則是讓他感到驚訝的「帶空行李箱」去日本！他說不少台灣旅客會帶著幾乎空的行李箱赴日，只為「塞滿伴手禮」，他開玩笑吐槽「是不是太多了」。三原慧悟表示，Donki就可以買到很多，且現在網購盛行，許多日本品牌都能透過平台購買或代購，還可省下搬運行李的麻煩與運費用，直問：「用這方式不是更輕鬆嗎？」

而最後一項則是台灣捷運也時常在宣導的事項，即「在電車上把背包背在後面」，他特別指出在尖峰時段車廂擁擠，「禮貌上要把背包背前面」。

不少網友看完對於別說「蛤！」超有感，坦言本能反應實在很難改，還有網友分享本友人對聽到「蛤！」的感覺，雖然意思一樣，但感覺卻是兇狠語氣。而對於連鎖店、帶空行李箱，網友也有不同感受，坦言雖然台灣買得到，但賈格差很大，買好買滿自然要帶空一點行李箱去。還有人表示同樣是連鎖店中，有些菜單台灣就是沒上，日常吃飯沒有特別要求的話，選連鎖店更方便自在。

相關新聞

日本高CP值親子景點推薦！可以玩雪還有牧場和溫泉，一站玩樂超滿足

如果想到日本中部旅行，不妨安排去位在岐阜縣的可愛園區，也就是「牧歌之里」！園內不僅有繽紛花田，還能餵動物、體驗手作、甚至泡溫泉，季節不同還有雪地活動超級療癒。整個園區結合大自然與療癒行程，無論親子旅遊、朋友相揪旅行都非常適合喔～

富士山御殿場高原【時之栖燈光秀2025-2026《光之住所》】正式登場！

時之栖燈光秀被列為「日本夜景遺產」，今年30週年以「魔法森林」為主題，帶來眾多結合聲光效果的沉浸式體驗，一起來看看有哪些活動亮點！

日本各地「A型流感」加速擴散中！赴日旅遊請注意防疫與就醫資訊

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】近期截至今日，日本全國多地出現A型流感擴大現象。根據厚生勞動省統計，目前A流感染者約佔日本整體流感病例的一半，此型病毒具重症化風險高、疫苗效果較不穩定的特性，旅日民眾需特

日本麥當勞「街頭霸王聯名漢堡」開賣了！玩遊戲再送限定道具服飾

日本麥當勞再次玩出新花樣！自即日起，全新《街頭霸王（Street Fighter）》聯名系列「Street Burgers」正式在全日本登場，以經典角色化身限時漢堡，掀起粉絲搶拍熱潮。這波聯名不只讓格鬥迷重溫青春，更讓饕客一口咬下就感受到滿滿戰鬥力。

摩斯出披薩了「3種口味1次看」！還有限定「漢堡炸雞抱枕」1番賞趕快來抽

日本摩斯漢堡（MOS BURGER）最近話題爆棚，不只讓粉絲吃飽飽，還要讓大家玩得開心！這次他們與福岡職人窯烤品牌 PIZZAREVO 攜手推出全新「照燒雞肉披薩」，完美重現摩斯人氣商品「照燒雞肉堡」的經典滋味。使用福岡縣產小麥製成的手工餅皮，外脆內彈，加上厚切雞肉、甜香照燒醬、玉米與美乃滋，一口咬下滿滿日式靈魂。單片售價為 1,080 日圓，三種口味比較組（照燒雞肉、瑪格麗塔、四重乳酪白披薩）則為 2,980 日圓，即日起於 MOS 線上商店開賣。

日無印良品「室內香氛噴霧」驗出細菌！緊急召回60萬瓶 台灣門市可退貨

日本無印良品母公司「良品計畫」日前宣布，因「室內香氛噴霧」系列部分商品在生產過程中，管理不當遭細菌汙染，主動召回約60萬件商品，雖然台灣並未引進，但也可受理退貨、退款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。