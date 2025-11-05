不想再被遊客跳過？日本「最無聊」名古屋得先說服外人做這件事

日本各地湧入大批觀光客，但人潮分布並不均衡。讓威尼斯與巴塞隆納居民頭痛的「過度旅遊」，或稱「觀光公害」現象，如今也正在惹惱大阪與京都的居民，但名古屋的情況完全不同。當地官員表示，他們樂於迎接更多旅客，但也坦言，對性格內斂的名古屋人而言，要主動推銷自己的城市並非易事。

華爾街日報3日報導，名古屋是日本製造業重鎮、豐田汽車（Toyota）總部所在地與日本第四大城，但根據十年前一項仍令市民心有餘悸的民調，名古屋被評為「日本最無聊的城市」。許多搭乘新幹線的觀光客沿著東京、京都、大阪的「黃金路線」旅行時，往往不會在名古屋下車，連當地人都戲稱為「跳過名古屋」（名古屋飛ばし）。

名古屋觀光會議局觀光部長木野有恒說：「名古屋人的性格比較安靜，不太外向，也不擅長自我宣傳，這和大阪人不同。」

名古屋擁有壯麗的名古屋城與供奉草薙劍的熱田神宮，喜愛歷史或機械的遊客可參觀鐵道博物館、豐田博物館，甚至下水道博物館。然而，以外國旅客住宿夜數計算，名古屋所在的愛知縣排名第九，僅有約300萬夜，遠遠落後東京、大阪與京都。

當地居民承認，名古屋沉悶的名聲並非空穴來風。當地長期以來都是工業城市，因此民眾普遍早起早睡。全市最古老的一家居酒屋直到最近，才將營業時間延長到晚上8點以後。名古屋出身的日本舞踊名古屋西川流第四代掌門人西川千雅說，名古屋人確實熱愛家鄉，但也常自嘲城市「很無聊」，坦言因為長期專注於工業，「他們一直有點看輕觀光業。」

如今的挑戰在於如何吸引更多旅客，又避免「過度旅遊」帶來的負面影響。名古屋日航尚格酒店總經理西邦之表示，他希望看到更多遊客到訪，但仍擔心「過度旅遊」問題，尤其是名古屋明年將主辦亞運會。他認為，名古屋的魅力正是位於日本的中心位置，交通便利，且不像其他城市那樣擁擠。

正在遊覽熱田神宮的德國遊客萊普納（Lars Leipner）與班寧（Kerstin Benning）曾造訪東京、京都、大阪與廣島等主要旅遊景點，這次則希望避開人潮，看看日本的另一面。他們選擇入住名古屋，方便前往高山與白川鄉等地一日遊。班寧說：「我們喜歡沒有太多觀光客的地方。」

市府官員也有類似的規劃，希望名古屋能成為旅客探索周邊地區及更遠景點的基地，而非遊客整天停留的地方。不過，他們仍需說服遊客先「下車」。木野說：「這才是最大的課題。」