想要2026免費飛東京看WBC？安達放飛季熱血開跑！投保月月抽！

文／ 安達產險 提供

圖／unsplash 提供
圖／unsplash 提供

2026世界棒球經典賽倒數開打，東京巨蛋也將再度成為棒球迷的朝聖地，隨著官方公布賽程與門票資訊，熱血應援氛圍已提前延燒！十月連假將至，日本也準備迎來最迷人的秋季，再搭上經典賽的話題持續發酵，早已讓許多旅人開始規劃下一趟旅程！

出國旅遊就像踏上球場，誰都不希望在關鍵時刻被三振，但腸胃炎、水土不服，甚至是法定傳染病如百日咳、新型A型流感等，往往成為打亂旅程的突發變數，旅平險專家＿安達產險將這些突發狀況全面納入旅平險保障範圍，如果遇到重大狀況時，也提供 24 小時海外急難援助服務（註），協助保戶臨時找醫院、半夜急診，甚至安排轉送或專機送返，服務額度高達10萬美元，避免保戶在異地求助無門，獨自承擔龐大費用。

同時，也針對台灣人喜愛的日韓地區加碼，將海外突發疾病保障升級至150%。以日本為例，來回機票大約8,000元，但在當地看一次急診，花費往往是機票錢的好幾倍，海外突發疾病保障，就是為了確保旅客花的錢是在旅遊與體驗上，而非支付高額醫療費用。

註: 本服務係安達產險無償提供的服務，非保險契約之權利義務，若因故致有修改，安達產險得於必要時修改或終止服務內容，並將訊息刊登於安達產險網站，不另行書面通知。

「安達放飛季」熱血開跑！即日起至2026年1月31日，只要完成海外旅平險投保，安達產險將每月抽出「東京棒球祭典之旅」，含單人來回機票、4天3夜飯店、經典賽門票1張(每月2名，共8名)準備穿上藍色應援戰袍，和萬名球迷一起為台灣加油！除此之外，每月還會抽出剛上市 iPhone17（每月1名，共4名），讓你的旅行跟日常都升級。

現在加入安達官方LINE，還可以獲得專屬好友代碼，投保輸入專屬代碼還可以再抽獨享好禮！

安達產險提醒，民眾在連假出遊前，務必檢視旅程中的醫療與健康保障。選擇安達旅平險，不僅享有升級的海外突發疾病與海外急難援助的保障，更有機會卡位2026東京棒球經典賽席位，立即完成投保，加入藍色應援團，明年東京球場見！

