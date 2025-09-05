高空遭雷擊！「捷星日本」班機緊急返航成田機場 機上229人狀況曝光

【FunTime小編群】金澤自由行這幾年越來越受到旅客青睞，這座位於日本北陸的繁榮大城市，融合現代和傳統色彩，從建築、文化到工藝都保留江戶時代的歷史風貌，更擁有日本三大名園之一的兼六園，因此有著「小京都」的美稱。本篇FunTime小編就要來介紹幾間交通便利的金澤住宿，不僅每間都在巴士站附近，走路就到熱門景點，還有許多便宜飯店的推薦！

2025-08-25 10:00