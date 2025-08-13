快訊

本島脫離暴風圈！中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

聽新聞
0:00 / 0:00

台女遊客拍照遇死劫…誤闖日本神社平交道 遭高速列車撞擊身亡

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
陶山神社內的鐵路平交道傳出一名台灣女性觀光客遭列車撞擊。取自社群媒體X
陶山神社內的鐵路平交道傳出一名台灣女性觀光客遭列車撞擊。取自社群媒體X

據「TBS New Dig」報導，一名55歲台灣女觀光客，13日中午在日本佐賀縣有田町陶山神社內的鐵路平交道意外遭列車撞擊，送醫後不治身亡。警方表示，該女疑似因拍照誤闖平交道才遭列車撞擊。

當地消防人員於13日中午12時30分接獲目擊男子通報，稱「陶山神社內的鐵路平交道有列車撞擊行人」。

該平交道位於神社內部，位於通往本殿的途中，現場設有警報器，不過沒有設置柵欄。由於位置獨特吸引不少遊客打卡拍照。警方推測，死者可能是為了取景而誤闖軌道區，未能及時閃避列車。雖然該女馬上被送醫，卻依舊傳出憾事。

受意外影響，JR佐世保線武雄溫泉站至早岐站之間的上下行列車一度停駛，影響部分旅客行程。

延伸閱讀

機車騎士闖平交道 辯遮斷器一度升起「誘我通過」仍被重罰

新竹神社展開修復工程 市府邀日本匠師專業協助

斥資4500萬修復百年新竹神社 台日匠師聯手還原歷史風貌

新北瑞芳平交道女子遭列車撞擊慘死 鐵警調閱監視器 排除外力介入

相關新聞

神戶須磨海洋世界人氣爆棚 憑星宇登機證換限定好禮

【旅奇傳媒/日本部報導】重新開幕後迅速成為關西必訪景點的「神戶須磨海洋世界」，以震撼的虎鯨表演、可愛的海豚與企鵝、以及結合餐飲與住宿的多元設施，吸引各地旅客朝聖。館方近期更攜手星宇航空推出好康活動，凡

今夏長崎佐世保旅遊提案！升級版弓張之丘海景飯店、豪斯登堡米飛兔新園區

【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】位於長崎縣佐世保市的「九十九島」，由208座島嶼交織而成的多島海景，為日本首屈一指的絕景勝地。2025年4月，擁有壯麗九十九島與佐世保灣景致的「弓張之丘飯店」完成裝修翻新

玩廣島交通大不同！廣島電鐵站前大橋線 全新開通

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】每年08/06會在廣島和平紀念公園舉行世界和平祈願活動，今年也不例外，但從JR廣島車站前進會場的交通路線大不同！廣島電鐵於08/03正式開通全新的「站前大橋線」，廣島路面

日本鐵道旅行超夯！人氣「九州觀光列車」限時預訂免手續費、選位免加價

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據觀光署最新統計顯示，截至今年五月份，國人赴日旅遊已突破268萬人次 ，隨著日本自由行熱潮不減，日本鐵路觀光需求同步攀升。旅遊電商平台 KKday 即日起至08/31，針對日

日本GELATO PIQUE CAFE「哆啦A夢」夢幻聯名！ 6款療癒甜點「藍粉冰淇淋、氣泡飲」+限定餐盤一次收

日本GELATO PIQUE CAFE「哆啦A夢」夢幻聯名！ 6款療癒甜點「藍粉冰淇淋、氣泡飲」+限定餐盤一次收

從港町懷舊風到清酒微醺旅！ 「廣島旅遊」新提案 解鎖最Chill的玩法

為深化台灣業者對廣島旅遊資源的認識，並推廣廣島機場作為進入日本中國地區最便捷的空中門戶，三井不動產於7∕2～7∕6邀請台灣旅行業者與本刊記者前往廣島地區考察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。