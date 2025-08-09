日本鐵道旅行超夯！人氣「九州觀光列車」限時預訂免手續費、選位免加價

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據觀光署最新統計顯示，截至今年五月份，國人赴日旅遊已突破268萬人次 ，隨著日本自由行熱潮不減，日本鐵路觀光需求同步攀升。旅遊電商平台 KKday 即日起至08/31，針對日本鐵道推出限時優惠，包含「九州觀光列車」、「九州橫斷」、「成田特快」以及 JR新幹線指定路線，都可享有預訂免手續費，還有觀光列車預選偏好座位免加價，且開放於出發前90天前預訂，便利旅客安排行程，可以挑選「由布院之森」、「阿蘇男孩號」、「雙星4047」等人氣列車景觀座位，打造專屬鐵道之旅，且搭配指定信用卡或全支付最多可享25%回饋。

沿線行程則推薦搭配 KKday 經典一日遊專屬團，前往九州、京都、富士山、熊本等地，不用擔心交通問題，有專屬巴士接駁，走訪各地人氣景點，指定商品皆享有7折起優惠，不論是鐵道迷還是自由行新手，都可以輕鬆安排行程！

此外，本月 KKday 會員日，因應父親節將提前於08/07展開，部分商品快閃8折，包含按摩、交通票券、一日遊等商品，08/10會員日當天則有限量大阪五日來回機票8,888元搶購，以及國內美食、按摩、戶外體驗活動買一送一，當日下單還可享 KKday Points 點數最高五倍送。

▲從福岡出發的「由布院之森」，以復古綠色車身與優雅內裝聞名，是九州最具代表性的經典列車。 圖：KKday／提供

預約才搭得到！九州夢幻觀光列車免手續費、先選熱門景觀座位

九州地區擁有眾多風格獨具的觀光列車，是鐵道迷與自由行旅客必訪路線，許多車次更是熱門到須提前預約才能搭乘。從福岡出發的「由布院之森」，以復古綠色車身與優雅內裝聞名，是九州最具代表性的經典列車；熊本出發的「阿蘇男孩號」則以黑柴犬為主題設計，設有兒童遊戲區，深受親子族群喜愛。「坐A列車去吧」融合爵士樂氛圍與濱海路線，車內備有沙發席、雙人包廂等多種座位，旅途中還能眺望海景風光。

▲「海幸山幸」使用宮崎當地木材打造，穿梭於山海交錯的路線之中。 圖：KKday／提供

在南九州，黑白相間的「指宿之玉手箱」則擁有朝向錦江灣與櫻島的面海座席；「海幸山幸」使用宮崎當地木材打造，提供舒適的沙發席，穿梭於山海交錯的路線之中；可周遊佐賀縣、長崎縣的「雙星4047」，結合現代與懷舊元素，是西九州近年受矚目的列車。這些人氣觀光列車皆可透過 KKday 預訂，不僅免手續費，更能挑選偏好座席免加價，搶先卡位最夢幻的窗邊景觀位。

▲「富士回遊號」中途可經富士急樂園、富士山站等景點，適合規劃富士山一日遊或溫泉輕旅行。 圖：JR東日本、KKday／提供

長途移動不卡關！新幹線熱門路線、富士回遊也可線上預訂免排隊購票

除了特色觀光列車，也同步開放多條實用性極高的 JR新幹線與特急列車熱門路線，可線上先訂票，包含東京出發直達富士山地區的「富士回遊號」，自新宿搭乘一路前往河口湖，中途可經富士急樂園、富士山站等景點，適合規劃富士山一日遊或溫泉輕旅行。長途移動則推薦「新大阪－博多」、「熊本－博多」、「名古屋－博多」等新幹線路線，不論是跨區轉點還是深入九州都十分便利，而連接新宿、澀谷與成田機場的「成田特快（N’EX）」，也是自由行旅客往返東京市區與機場的首選，可以輕鬆玩日本。

▲從大阪或京都出發則推薦「天橋立、伊根灣一日遊」。 圖：KKday／提供

不只搭車看風景 KKday 一日遊專屬團深入探索在地亮點

安排行程除了觀光列車外，KKday 同步推出多條專車接送的一日遊專屬團，在鐵道旅行之餘，也能深入探索沿線經典景點，行程靈活又無需煩惱交通轉乘。九州地區有多條行程可挑選，只要從博多站出發即有專車接送走訪人氣景點，「大分由布院動物園一日遊」包含前往湯布院、金鱗湖、九州自然動物園、別府海地獄，還有能深入阿蘇火山、草千里、黑川溫泉的「熊本一日遊」，每人售價1,340元起。

針對關東與關西地區，推出「富士山一日遊」串聯河口湖纜車、忍野八海與羅森便利商店等人氣打卡點，最低售價1,320元起。從大阪或京都出發則推薦「天橋立、伊根灣一日遊」與「丹後紅松號 / 黑松號觀光列車行程」，不但能搭乘夢幻列車穿梭海之京都，還可一覽天橋立絕景、走訪茅草屋聚落，行程只要1,700元起。

