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愛莉莎莎日本旅遊收「海嘯警報」 搭車急逃難：好恐怖

聯合報／ 記者廖福生／即時報導
愛莉莎莎近期赴日本旅遊。圖／摘自IG
愛莉莎莎近期赴日本旅遊。圖／摘自IG

俄羅斯今（30）日上午發生規模8.0強震後，接連發生多起餘震並引發海嘯。對此，日本氣象廳緊急對北海道至和歌山縣的太平洋沿岸地區發布海嘯警報。而網紅愛莉莎莎人正好在日本旅遊，透露收到警報後立刻打包行李，與旅伴驅車避難。

愛莉莎莎近期在IG限動上，分享自己在日本旅遊的點滴，當時與旅伴一起包車從東京到伊豆，不料竟收到手機的「海嘯」通知，上頭寫著：「位於沿海地區的人請立刻轉移到高地等的安全場所避難。」

這也讓愛莉莎莎與旅伴趕緊逃難，而在半小時後，她又上傳IG表示：「避難中…原本在伊豆海邊，收到警報立刻打包行李，往富士山方向前進，聽說現在北海道浪已經三米了…好恐怖。」

愛莉莎莎與旅伴們驅車逃難。圖／摘自IG
愛莉莎莎與旅伴們驅車逃難。圖／摘自IG
愛莉莎莎在日本收到海嘯警報。圖／摘自IG
愛莉莎莎在日本收到海嘯警報。圖／摘自IG

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