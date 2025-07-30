聽新聞
0:00 / 0:00
愛莉莎莎日本旅遊收「海嘯警報」 搭車急逃難：好恐怖
俄羅斯今（30）日上午發生規模8.0強震後，接連發生多起餘震並引發海嘯。對此，日本氣象廳緊急對北海道至和歌山縣的太平洋沿岸地區發布海嘯警報。而網紅愛莉莎莎人正好在日本旅遊，透露收到警報後立刻打包行李，與旅伴驅車避難。
愛莉莎莎近期在IG限動上，分享自己在日本旅遊的點滴，當時與旅伴一起包車從東京到伊豆，不料竟收到手機的「海嘯」通知，上頭寫著：「位於沿海地區的人請立刻轉移到高地等的安全場所避難。」
這也讓愛莉莎莎與旅伴趕緊逃難，而在半小時後，她又上傳IG表示：「避難中…原本在伊豆海邊，收到警報立刻打包行李，往富士山方向前進，聽說現在北海道浪已經三米了…好恐怖。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言