盛夏賞雪、9月追楓！ 「立山黑部」夏秋這樣玩

【旅奇傳媒/日本部報導】自今年04/15開山以來，立山黑部的壯麗雪牆已隨季節推進逐漸融化，高原景色也從銀白轉為翠綠。此時走訪立山黑部，能體驗在盛夏欣賞殘雪的涼感景致，9月、10月紅葉與初雪的絕景也接力登場，精彩一路延續至秋天！

▲高山植物花卉在夏季綻放。 圖：向日遊／提供

「室堂」是阿爾卑斯路線中最頂端的車站，海拔約2,450公尺，「御庫裏池」是這裡夏天的焦點之一。每年7月到10月間雪融後水面露出，湖面如鏡倒映著立山連峰，視覺震撼，搭配百花齊放的高山植物，猶如天然高原花園。而傳說中的雷鳥也常於夏季現身，若幸運值滿點，還能看到雷鳥媽媽帶著一群毛茸茸的雛鳥現身覓食，畫面超級療癒！

▲雷鳥媽媽帶著小雷鳥畫面療癒。 圖：向日遊／提供

不容錯過的還有06/26~10/15期間「黑部水庫」的觀光洩洪活動。這座壩體186公尺、壩長492公尺的巨大建築，夏季每天都會進行洩洪秀，水柱每秒奔流10公噸以上，氣勢磅礴，若遇上陽光好時，還能在水霧中捕捉夢幻彩虹，是最受旅人歡迎的清涼體驗。

▲除非天候不佳，觀光洩洪在06/26~10/15期間中每日舉行。 圖：向日遊／提供

因海拔影響，立山黑部的紅葉期自9月中下旬就開始，是日本最早能賞楓的地區之一。搭乘連接「黑部平」與「大觀峰」的空中纜車，沿途無支柱遮蔽、360度全景飽覽紅葉與群山，10月下旬起甚至能遇上高山雪景、秋季紅葉與山麓翠綠並存的「三段紅葉」絕景，讓人一次收藏三種季節色彩。

▲立山架空索道纜車能觀賞360度環繞美景。 圖：向日遊／提供

從富山縣或長野縣兩端皆可進入「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」，建議購買通票串聯多種交通工具，省時又方便。避暑、賞楓、賞雪，一次滿足所有願望，今年夏秋就從立山黑部開啟一段絕景旅程吧！

◎ 立山黑部阿爾卑斯山脈路線 | 中文官方網站

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