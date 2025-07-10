快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

新制度！日本更換外國駕照「須提交住民票」…等同杜絕外國觀光客換照

中央社／ 東京10日專電
日本警察廳今天公布詳細方案，未來確認住址的手續必須提交住民票副本，基本上杜絕外國遊客換照。圖為日本街景。記者周湘芸攝影／報系資料照
日本警察廳今天公布詳細方案，未來確認住址的手續必須提交住民票副本，基本上杜絕外國遊客換照。圖為日本街景。記者周湘芸攝影／報系資料照

日本發生多起外國人駕駛闖禍事件後，檢討修改外國駕照更換制度。日本警察廳今天公布詳細方案，未來確認住址的手續必須提交住民票副本，基本上杜絕外國遊客換照。另外，筆試考題數量也將從10題一舉增加為50題，且答對率必須有9成以上，最快將在10月1日實施。

許多外國遊客會到日本利用「外國駕照更換」（日文稱外國免許切替，簡稱外免切替）制度取得日本駕照，上路後卻因不熟悉交通規則，或是沒有公德心，引發許多亂象。一名中國男子今年5月在埼玉縣開車衝撞放學後的小學生，肇逃4天後才自首，引發公憤。警察廳當時表示，將檢討換照制度。

日本經濟新聞報導，警察廳表示，由於進行外免切替的外國人，引發肇事逃逸及逆向行駛等事件頻傳，為了提高交通安全性，換照時將強化對居住地址的確認程序。為此必須修訂「道路交通法施行規則」，從11日起啟動徵詢公眾意見程序，新制度最快將於10月1日上路。

外免切替主要是提供沒有加入「日內瓦公約」國家的外國人，在日本更換駕照使用。因為日本駕照能被100多個國家承認、不需要在日本租房有地址，也不用有合法居留身分，只要拿觀光簽證加上登記旅館地址就能合法換證，讓許多外國遊客趨之若鶩。

修訂後的規則實施後，無論國籍為何，想要換照都必須提交住民票副本（在日本有固定住址者，可向區公所申請），因此短期停留、沒有住民票的外國觀光客將無法辦理外免切替。至於居住在海外、短期回國的日本人，可接受以戶籍謄本等方式來確認住址。

持有在留資格認定證明書的外交官，以及因為參加比賽等原因來日的賽車手等，可以被視為例外處理。

考題方面，目前用來測試對交通規則理解程度的筆試考題，是附有插圖的10道是非題，合格標準是答對7題以上。修訂規則後，題數將增加5倍至50題，且不再附上插圖，想要合格必須答對9成（45題）以上，但仍提供20種語言版本。

考題將由各都道府縣的公安委員會，參考警察廳提供的範例出題。警察廳相關負責人表示，「增加到50題，就能涵蓋整體交通規則來出題」。

通過筆試會進入下一階段的技能測驗，將新增通過斑馬線、平交道等場合的考題，並採用與初次考駕照時同樣嚴格的計分標準。

根據警察廳的駕照統計資料，2024年透過「外免切替」取得日本駕照的外國人達到6萬8623人，是2015年（2萬8886人）的2倍以上。其中，來自越南的人最多，有1萬6681人，其次中國（1萬5251人）與韓國（4901人）。技能實習生和訪日外國人增加，被認為是主因。

然而，2024年外國人涉及的交通事故為7286件，也是過去10年來最多的一年。

持有台灣駕照者想要在日本開車，因為有台日相互承認駕照協定，不需要辦理外切免替，只要持有台灣駕照正本及日文譯本即可。不過，台灣是左駕、日本為右駕，因為不習慣而發生交通事故的案例時有所聞，在日本上路時需要特別留意。

延伸閱讀

日本便宜跟匯率無關？學者點核心問題是「薪水沒漲」：可說是國家凋零

匯率低、赴日本變超便宜...是優點？學者提4弊端示警：太廉價遲早帶來浩劫

關稅+升值雙重打擊？憂「日版衰退＋春鬥停薪」：像極了廣場協議2.0

女足／東亞盃出師不利 中華隊不敵日本

相關新聞

送禮自用都適合！北海道超人氣SNOW CHEESE、鎌倉紅谷焦糖核桃糕… 日本推薦伴手禮8選(上)

這次來為大家推薦8款日本超夯的點心，好看又好吃，拿來當伴手禮送出去特別有體面！

熱海景點MOA美術館：伊豆旅遊推薦 當網紅打卡遇見本格派藝術與建築

伊豆熱海一帶是大東京地區居民們的人氣旅遊地區，不僅從東京出發很方便、有溫泉和很多網紅美食，更有不少人氣景點。這次要帶大家去位於熱海的MOA美術館——它既是本格派的美術館，也是近年頗有話題性的打卡景點，一起來看看有什麼有趣的吧！

箱根周遊券10／1起漲價確定！「海賊船+箱根纜車」上調千圓日幣

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】小田急電鐵日前宣布，自10/01起，包含「箱根周遊券（箱根フリーパス）」在內的多款觀光票券將全面漲價，成人票均調漲1,000日圓，兒童票則加價500日圓。調整後，新宿出發

2025年日本七夕活動推薦！與喜歡的人一起體驗難忘的夏日回憶吧

說到夏天的日本，不只有花火大會可以參加，另一大重頭戲就是七夕活動了！日本各地都會舉辦大大小小的七夕活動，這次我們分享幾個包括東京、仙台、愛知、大阪和京都等各地的七夕相關活動，快約自己喜歡的人一起共度一個難忘的甜甜夏季吧！

日本連鎖商務旅館怎麼挑？早餐不加價 、免費拉麵或泡湯 「這5大品牌」夠超值！

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】赴日自由行熱度持續升高，台灣旅客在安排行程時，對於住宿的需求也從單純「便宜」進化為「高 CP 值」。近年來，不少日本連鎖商務旅館針對自由行客群優化服務，推出免費早餐、大浴

世界沒毀滅「想飛日本」先別急！ 旅日達人曝撿便宜時機點 「下週」訂票更划算

世界沒毀滅「想飛日本」先別急！ 旅遊達人曝撿便宜時機點 「下週」訂票更划算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。