箱根周遊券10／1起漲價確定！「海賊船+箱根纜車」上調千圓日幣
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】小田急電鐵日前宣布，自10/01起，包含「箱根周遊券（箱根フリーパス）」在內的多款觀光票券將全面漲價，成人票均調漲1,000日圓，兒童票則加價500日圓。調整後，新宿出發的2日券將從現行的6,100日圓調漲至7,100日圓，3日券則從6,500日圓漲至7,500日圓。其他如藤澤、小田原出發等版本也同步上調。針對訪日外國人專用的「富士箱根周遊券」、「箱根鎌倉周遊券」也將分別調漲至11,100日圓與8,520日圓。
這次票價變動，與箱根空中纜車與箱根海賊船本身票價上漲有關。海賊船桃源台至箱根町間的單程票價將從1,200日圓上調至1,700日圓，纜車單程也從1,500日圓漲至2,000日圓。官方強調，此為因應持續增加的旅客人潮所導致的人手不足和物價持續上漲，確保觀光設施能繼續正常營運所做的調整。
面對持續攀升的交通票價，以最常見的新宿出發、完整來回箱根路線為例，若分別單獨購買小田急電車、登山電車、纜車、海賊船與巴士等票券，總計約需7,810日圓。而同樣路線若使用周遊券，費用為7,100日圓，等於最多可省下約710日圓。
不過，若旅客未打算搭乘纜車或海賊船等高價設施，則不需要特別選擇此票券。這也是自由行旅客在票券使用上，可以選擇轉向「彈性搭配」的重要原因，但事實上限定外國旅客能購買的「富士箱根周遊券」跟「箱根鎌倉周遊券」依舊是最高CP值的選項。
小田急也提醒旅客，10月起新價實施後，仍可憑9月底前購買並啟用的票券，以原價使用。建議有秋季旅遊計畫的台灣自由行旅客提前線上購票，把握改價前的優惠窗口，在購票後的一個月內都能有效使用。
從 JR Pass 到各地私鐵票券，日本近年針對訪日觀光客的周遊券價格已連番調整。未來「怎麼搭配最划算」，將成為自由行旅人的新課題與新常態。
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