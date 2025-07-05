日本甜甜圈「I’m donut？」好難買！網獻策飛日本比快 釣出Joeman：沒末日就出發！

日本人氣甜甜圈「I’m donut？」4日上午10:00於台北東區商圈正式開幕，然而民眾前一晚就出現排隊人潮，4日早上更是無懼高溫，店家外早早就出現百人排隊人潮，甚至不少人排半天買不到，代排、代購等「I’m donut？」話題在網上引起討論，還有網友心聲影片拍攝企劃，釣出YouTuber Joeman回應。

有網友於Threads上發文，談到「I’m donut？」熱潮，提議YouTuber，各派一組人馬到台北店及日本分店買，製作「看誰先買到」的企劃，並認為日本可以更快入手，不少網友呼喚Joeman，而Joeman今（5）日凌晨也現身留言，直言：「好啦如果明天沒世界末日我就出發！」

而今日顯然末日預言未成真，網友紛紛留言問Joeman「機票買了嗎？」、「出發了嗎？」、「流量企劃，衝了」，還笑說Joeman超好cue，直稱他好寵粉。