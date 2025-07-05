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無懼末日預言！張菲兒全家赴日旅遊 遠離城市媳認了：很難不被影響

聯合報／ 記者廖福生／即時報導
張菲兒一家人赴日旅遊。圖／摘自臉書
張菲兒一家人赴日旅遊。圖／摘自臉書

日本漫畫家龍樹諒在作品「我所看見的未來 完全版」中，預言今年7月5日將會有毀滅性的地震與海嘯，掀起不少關注與恐慌，也讓「末日預言」成為近期熱議話題，不少台人赴日也特別避開這段時間，深怕遇劫難，不過張飛兒子張少懷一家人卻無懼預言，在此時赴日旅遊。

「張菲媳婦」翁馨儀昨（4）日表示，一家四口雖然如期赴日旅遊，但很難不被7月5日的「末日預言」影響，因此一家人決定跑到日本郊區，遠離城市。不過她也坦言自己不當初買機票時並未多想，也因此不知被問了多少次有關末日預言的消息。

翁馨儀笑說：「不知道被問了幾次7月5號，說真的，我買機票時什麼也沒想，平常已經夠焦慮了，不想連未來都焦慮。但不被影響很難，我還是聽了老高的話跑來山梨縣，找了間百年古民家，有種穿越時空的感覺，村子裡連便利店都沒有，遠離城市紛擾，連時間都慢了下來。」

最後，翁馨儀也直說：「就這樣簡簡單單的過著非常安靜的一天，願無災無難，願世界和平，希望一覺睡醒還是一如往常。」

張菲媳婦翁馨儀口中的玉米烤的金黃焦香，看似相當美味。圖／摘自臉書
張菲媳婦翁馨儀口中的玉米烤的金黃焦香，看似相當美味。圖／摘自臉書

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