快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

7月5日末日倒數 今早羽田機場擠爆！日企業家：這麼多人把預言當真？

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本網紅企業家堀江貴文今（4日）在自己的X帳號發文，指今早東京羽田機場非常混亂，是否與漫畫家預言的災難有關，引發熱議。圖為2024年羽田機場電腦故障，導致旅客大排長龍，與新聞無關。路透
日本網紅企業家堀江貴文今（4日）在自己的X帳號發文，指今早東京羽田機場非常混亂，是否與漫畫家預言的災難有關，引發熱議。圖為2024年羽田機場電腦故障，導致旅客大排長龍，與新聞無關。路透

日本網紅企業家堀江貴文今（4日）在自己的X帳號發文，指今早東京羽田機場非常混亂，引發熱議。他推測可能與一位漫畫家的「預言」有關，引發眾多網友討論。

堀江說，明明是周五上午，羽田機場卻擠得要命，難道真有這麼多人把某個不知名漫畫家的預言當真？飛往北海道和沖繩方向的人特別多。有人回應，這只是普通周末出遊人潮時，堀江反駁：「我滿常周五早上在羽田機場出沒，這次真的是異常擁擠。你真的有去過羽田機場嗎？」

這裡指的「預言」，是漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》一書中，記載她的預知夢，包括「2025年7月，日本與菲律賓間的海底，會突然啵一下爆裂（噴發）」等。社群媒體上「2025年7月5日將發生大地震」的傳聞擴散，對風水、占卜高度關注的香港旅客熱烈討論，也波及日本觀光業。部分航線甚至被取消或減班，觀光業界憂心。

對此，日本氣象廳強調：「以目前的科學知識來說，無法預測地震的具體時間、地點與規模。」漫畫家本人也再次表示：「7月5日並不是一定會發生什麼大事的日子。」儘管如此，民眾的不安難以平息。

針對堀江的發文，網友意見不一。有支持他的人留言：「真的有人信了預言耶，笑死。」也有不少反對的聲音：「那只是普通的旅行潮吧，你太過敏感了」、「如果漫畫的預言成真，北海道還算好，沖繩大概也會沉沒90%。其實沖繩和北海道本來就是熱門觀光地啦。」有人正面看待，羽田擠爆，證明經濟正在運作。

延伸閱讀

7/5大災難預言效應 北海道團費僅2萬出頭、推升紐澳團熱賣

7月5日大預言影響國人赴日意願 日本團旅產品跌回疫情前

漫畫預言7/5大地震 專家：毫無科學根據的謠言

日本教授比對DNA找到加州異母妹 「大兵爸爸非拋棄我」

相關新聞

歡慶Miffy 70週年紀念！「米飛兔xCosme Kitchen」第二波聯名活動 超萌週邊必收藏

今年是米飛兔誕生70週年，日本複合美妝保養店Cosme Kitchen繼2025年2月的首次合作後，再度攜手米飛兔推出第二波聯名活動！

「吉伊卡哇燒專賣店」橫濱盛大開幕　別忘了要事前預約喔！

日本人氣角色「吉伊卡哇（Chiikawa）」在橫濱的 World Porters 購物中心開設了全國首家的「吉伊卡哇燒」專賣店了！

轉開就能喝！日本限定「可爾必思水龍頭」免費喝到飽、預計擴點1000座

轉開就能喝！ 今夏激推日本「可爾必思水龍頭」 力拚打造千座 設置地點大公開

岐阜山林裡的生活美學秘境 一趟療癒5感的藝術慢旅

●從台灣飛往日本中部地區，選擇「中部國際機場」作為起點，是造訪名古屋與岐阜的絕佳選擇。名古屋市區繁華便利，融合現代設計與...

入住富士山絕景蘆之湖畔「箱根飯店」，私人碼頭出航參拜神社

【旅奇傳媒/日本部報導】位於蘆之湖湖畔、創業逾百年的「箱根飯店」，為富士屋渡假飯店集團旗下設施之一，距離東京市區約55分鐘車程即可抵達。飯店全館共48間客房，空間寬敞、部分房型可眺望富士山與湖面景致，

玩日本吃什麼好料？ 2025日本觀光廳精選「六大美食旅遊路線」

【旅奇傳媒／責任編輯-黃千珮】玩日本吃什麼？日本觀光廳從疫情之後的2023年度開始向海外遊客推動美食主題旅遊（gastronomy），期望透過一日三餐滋味讓人徹底感受日本飲食文化魅力，並從中認識歷史、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。