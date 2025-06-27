日本超市驚見「山下智久」種的菠菜！網友暴動喊：我也想買

日本近期有則趣聞在社群平台掀起熱議！一名育有三名子女的媽媽日前到住家附近的超市採購，竟在菠菜的商品履歷上看到熟悉的名字──「山下智久」。這位媽媽驚喜之餘，立刻拍照分享到Threads，笑稱：「山下智久生產，我必須吃些菠菜！」

根據照片顯示，該把菠菜標價150日圓（約新台幣30元），除了標示原產地為加賀市外，更在條碼上寫下「生產者山下智久」。雖然這位媽媽知道應該只是同名同姓，並非當紅男星山下智久本人，但仍難掩興奮之情，上傳後在短短一天內吸引超過3.7萬次瀏覽。

網友紛紛留言打趣：「就算漲價也會有人買！」、「他在演藝圈工作同時還種菠菜，太厲害了」、「如果是真的，我會永遠保留它」、「這應該會大賣」、「NHK應該拍個紀錄片！」。

有網友更分享類似經歷，表示曾在蔬菜履歷上看到「生產者石原聰美（石原 さとみ）」，還有人在找室內設計師時遇到名片上寫「松本潤」的巧合。

日本超市驚見「山下智久」菠菜！生產者名字掀網友暴動朝聖。也有網友表示自己看過「生產者石原聰美（石原 さとみ）」生產的蔬菜。圖／翻攝自threads

這場「明星名字菠菜風波」雖然純屬巧合，卻因趣味十足掀起廣大共鳴，讓不少人表示以後逛超市時要多留意商品標籤，說不定下次遇到的就是「生產者木村拓哉」了！