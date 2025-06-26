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沒有最低只有更低！台幣升最猛 日圓韓元甜甜價再現

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台幣升最猛 日圓韓元甜甜價再現！日圓匯價再創新低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣升最猛 日圓韓元甜甜價再現 日圓匯價再創新低。路透
台幣升最猛 日圓韓元甜甜價再現 日圓匯價再創新低。路透

台幣匯價升勢猛烈，今日上午升值幅度超過1%，在亞幣一片競升稱冠全體亞幣，同時也使得台幣兌日圓再現甜甜價，可說「沒有最低，只有更低。」倘若以台銀的現金匯價牌告價格，今日台幣兌日圓匯價已來到0.2051新低價位，和2個月前相較，日圓對台幣再貶值約13%；此外，由於台幣升值比其他亞幣多，因此不只日圓，韓元也再現甜甜價，雖然出口商苦哈哈，卻是哈日及哈韓族的好消息。

由於在進口商品報價在台灣還來不及反應，因此專家建議，此時不論去日本或去韓國，都是觀光掃貨的最好時機。倘若以貶值13%來計算，在日本買，比起台灣買可說現省13%的價差，還不包括退稅，也因此近來觀光旅遊股大被看好，也和此有關。

若跟2個月前，大約4月22日匯價比較，當日的現金匯價為0.2351。倘若換匯10萬日圓現金來看，當時得花23510元，但現在只要20510元，一來一往差了3千元，已經在日本夠吃一頓高檔會席料理。

便宜的不只日圓，韓元也是。韓元兌台幣匯價來到0.02356，已經快逼近5月13日的最低價位，對哈韓族而言也是好消息。

日本銀行不升息使日圓走弱再加上台幣走強 日圓新低價再現。（路透）
日本銀行不升息使日圓走弱再加上台幣走強 日圓新低價再現。（路透）

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