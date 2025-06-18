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陳冠希被控頭等艙爆氣！怒嗆空服員「我要讓你丟工作」

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
陳冠希向來有話直說。圖／摘自IG
陳冠希向來有話直說。圖／摘自IG

香港藝人陳冠希一向以直率個性聞名，近日則被爆料在搭乘日本航空從東京羽田飛往紐約的班機時，疑似因不滿下機安排，與空服員發生激烈口角。

據「CTWANT」報導，一名自稱在場的乘客指出，疑似陳冠希的男乘客在頭等艙準備下機時，發現有一位日籍VIP旅客被安排優先離機，因而不滿質問空服員：「請問我跟他到底哪裡不一樣？有什麼卡別比鑽石卡更高？」

據悉，當時座艙長表示該名日籍乘客為航空公司VIP，擁有優先下機權，但該名男子聽後情緒激動，反覆要求空服員查看自己的登機證，並以英語連續三次質疑：「請問有什麼卡別是比鑽石卡更高的嗎？」甚至放話：「把客訴信拿來，我會讓你丟工作！」

有網友事後將該段對話錄音曝光，聲音遭部分網友辨認為陳冠希本人，並指其先前也曾在社群平台上發文抱怨旅程不順，在飛機上拍攝窗外景色時寫下「FUCK IT／THIS RIDE（去你的，這趟行程）」，引發更多聯想。據了解，事發航班為5月31日前往紐約的班機。

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