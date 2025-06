赴日追星、看比賽免上網求票！正規購票平台登陸台灣

即日起台灣民眾到日本看演唱會或體育賽事將更加便利,針對造訪日本的海外旅客推出的日本運動賽事、演唱會、戲劇等票券販售服務「Tickets in Japan」(https://www.ticketsinjapan.com/zh-hant/)正式啟動,台灣民眾就算沒有日本手機、地址,也可以用原價先購買票券,不需要再冒險上網求票,或是花高額的價格購買黃牛票,還要承受被詐騙的風險。

「Tickets in Japan」是專為造訪日本的海外旅客提供的票券販售服務,讓旅客能夠購買在日本舉辦的體育賽事、演唱會、戲劇等娛樂活動門票。

購票方面,包含海外付款在內,視主辦方規定可能也可進行預購及當日購票。客戶服務方面,除了接受繁體中文及英文郵件諮詢外,在比賽或演出前夕,還提供繁體中文及英文即時聊天服務來即時回應諮詢。此外,為了讓海外的旅客能夠順利享受比賽和演出,我們提供電子票,裡面將包含前往日本場館的詳細說明及在日本場館的注意事項等資訊。

此外,在「Tickets in Japan」網站上,除了售票之外,還有刊載有關球隊、藝人、藝術家以及會場周邊介紹等各種資訊,讓觀眾可以在網站內獲得更多資訊。