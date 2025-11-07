ITF台北國際旅展 鳳凰旅遊目標線上＋實體銷售突破2.7億元

2025 ITF台北國際旅展7日登場，鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，明年春節假期、連假多，將為銷售挹注動能，目標今年旅展的線上＋實體銷售可望突破2.7億元，相當於較去年成長一成。他也表示，雖關稅等因素仍將對經濟帶來影響，仍看好明年旅遊消費需求，目前春節行程銷售已達八至九成。

卞傑民表示，在各遊程中，作為主力線的歐洲團表現佳。此外，明年也將針對連假，推出關島5-4天行程，主打免請假即可輕鬆成行。農曆新年前檔期，則有近年受國人喜愛的日本東北行程，花卷進、仙台出，祭出五天6萬元破盤價格；歐洲年度回饋團，也推出8萬元以內折扣價，奧捷、荷蘭都是熱門地點。卞傑民也指出，旅遊趨勢日益邁向多元，鳳凰因應趨勢，在明年12月推出南極包團，此外還有非洲肯亞的動物大遷徙行程共三團，主打八人成行、

卞傑民表示，鳳凰旅遊今年成為台灣唯一再度奪下2025年度「TTG Asia旅遊大獎」的旅行社；甫出爐的品保金旅獎評選，鳳凰旅遊集團榮獲8項金旅獎及1項優旅選獎項，蟬聯總獎數之冠，為慶祝連續獲得獎項肯定，今年旅展推出破盤價的年終優惠專案，以回饋旅客。