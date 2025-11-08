快訊

「菲」玩不可 2025 ITF台北國際旅展11/7登場 菲律賓觀光三大亮點全面升級

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
巴拉望科隆四季宜人，水質清澈還有海底軍艦遺跡。　圖：菲律賓觀光部／提供
巴拉望科隆四季宜人，水質清澈還有海底軍艦遺跡。　圖：菲律賓觀光部／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025 ITF 台北國際旅展」（ITF Taipei International Travel Fair）將於11/07-11/10於南港展覽館一館盛大舉行，菲律賓觀光部（展攤編號 K432）今年再度參展，延續往年熱烈人氣全面升級。隨著菲律賓政府宣布台灣旅客免簽證入境，前往宿霧、薄荷島、長灘島等海島勝地更加便利，也預期將掀起新一波前往「熱情群島」的旅遊熱潮。

▲長灘島風帆夕陽美景。　圖：菲律賓觀光部／提供
▲長灘島風帆夕陽美景。　圖：菲律賓觀光部／提供

旅展現場展演實境料理秀與創意調酒 菲律賓觀光部暨馬尼拉經濟文化辦事處今年特別邀請國際級主廚 Sandy Daza 與知名調酒師 Joel Delos Santos，兩位重量級嘉賓於旅展現場跟民眾同樂。

Sandy Daza 主廚是菲律賓料理界的代表人物，擁有多年豐富經歷，同時身兼電視節目主持人與美食作家，其節目《Casa Daza》與《FoodPrints》廣受歡迎。他以融合傳統與創新的手法詮釋菲律賓料理的多樣風味，並擅長以故事與溫度呈現家鄉的味道。

而 Joel Delos Santos 則是菲律賓新生代調酒師代表，以創意與技術見長，擅長運用在地食材與文化元素，將菲律賓的熱帶風情融入每一杯調酒之中，展現文化與創意交織的味覺體驗。

兩位嘉賓將於11/07-11/09三天在菲律賓觀光部攤位活動時間登場，帶來精彩的料理與調酒的表演秀，展現菲律賓獨特的島嶼魅力與生活藝術。

▲前進宿霧，來一場與海洋巨人鯨鯊共游體驗。　圖：菲律賓觀光部／提供
▲前進宿霧，來一場與海洋巨人鯨鯊共游體驗。　圖：菲律賓觀光部／提供

▲巴拉望公主港地下河流國家公園。　圖：菲律賓觀光部／提供
▲巴拉望公主港地下河流國家公園。　圖：菲律賓觀光部／提供

多家旅行社祭出旅展限定優惠 & 旅展現場下訂還能加碼再抽長灘島機票

【中鼎旅行社】農曆年假期02/14、02/15「宿霧薄荷島樂活五日」原價NT$46,800，第二人減NT$8,000；02/16、02/17、02/18「宿霧尊爵五日」原價NT$52,800起，第二人減NT$10,000。

【品冠旅遊】皇家航空直飛長灘島，自由行NT$14,900起，團體行程早鳥最高享NT$6,000折扣。

【風洋旅行社】「123遊長灘島」旅展限定價，每人只要NT$12,300起。

【菲菲旅遊】長灘島5／6日遊每週固定出發，只要NT$14,900起（含稅）。

【富立長灘島旅遊圖書館】推出「長灘島寵愛女人5星度假升級版」，兩人成行女性同行可省NT$20,000。

【PECA台灣菲律賓遊學發展協會】多間語言學校提供「ITF 旅展期間」限時優惠 "現場報名" 並完成相關打卡任務即可抽機票樂遊學，四週含三餐含住宿含上課，最低只要NT$33,000起。

【伊莉莎白旅遊&國際遊學】神秘巫術島Siquijor & 不一樣的薄荷島 旅展特惠價NT27900起~

【澳貝客國際留遊學】則祭出暑期夏令營早鳥優惠：CIA、GLC、CELLA 現折 USD$100；IBREEZE、BCEBU、CPI 現折USD$50。

旅展期間，攤位現場將舉辦多場舞台活動，民眾將有機會獲得限量贈送的精美托特包。各家業者亦同步推出多項旅展限定優惠方案，凡於展期內在攤位完成下訂者，還可參加長灘島來回機票抽獎活動，在感受熱情島嶼魅力的同時，也有機會將再下一趟行程帶回家。

