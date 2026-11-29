台灣民眾出國旅遊意願持續升高，亞洲短程航線依舊是熱門選擇。交通部觀光署公布的2026年出入境統計顯示，今年1月至10月國人出國累計達1,802萬7,320人次，不僅較去年同期增加超過218萬人次，也反映海外旅遊市場持續復甦。其中，日本仍是台灣旅客最青睞的目的地，前10個月累計造訪人次已超過655萬，成為帶動出境人潮的重要市場。

圖／聯合報系資料照

東北亞旅遊持續熱門 日本、韓國吸引力強

觀察出境目的地排名，日本以655萬8,651人次位居第一，與去年同期相比增加近百萬人次；中國大陸以313萬4,140人次排名第二，南韓則有201萬6,638人次，位列第三。香港、越南及泰國也進入前六名，分別累計143萬538人次、100萬8,665人次及91萬7,100人次。從數據來看，無論是日本賞楓、購物，或韓國城市觀光，都持續吸引台灣旅客安排海外行程。

國際旅客來台近700萬 日本客源排名第一

出境市場熱絡之際，來台觀光也維持成長。2026年1月至10月來台旅客累計696萬426人次，較去年同期增加約2.12%。其中，日本旅客以115萬2,556人次居冠，香港旅客91萬8,072人次排名第二，南韓旅客77萬2,979人次排名第三，美國則有61萬6,127人次，顯示台灣在東北亞及北美市場仍具一定吸引力。

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東南亞旅客增加 台灣觀光市場拓展多元客源

進一步觀察國際客源，菲律賓旅客今年前10個月累計60萬4,961人次，較去年同期飆升逾10萬人次，成長表現值得關注。觀光署也持續透過國際行銷、轉機旅客入境優惠及交通旅遊合作等方式，吸引不同市場旅客來台。隨著國際航班及旅遊需求逐步增加，如何將入境人潮轉化為住宿、餐飲與景點消費，也將是台灣觀光產業接下來的重要課題。

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