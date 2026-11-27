圖／高雄市政府觀光局與業者提供

皮克斯迷準備朝聖！《Mundo Pixar Experience 皮克斯世界巡迴展》台灣站即將於12月18日在高雄登場，展覽進入最後籌備階段，國際原廠團隊已進駐展場進行大型場景組裝。除了重現多部經典動畫的電影場景，這次還藏有不少值得細看的互動彩蛋，並規劃超過250款周邊商品，包含融合台灣在地元素的限定收藏，為粉絲帶來展覽限定驚喜。

圖／高雄市政府觀光局與業者提供

皮克斯展7大細節彩蛋！怪獸能量瓶、天外奇蹟存錢筒

本次展覽打造約3,500平方公尺的專屬展覽空間，並以1：1比例重現皮克斯電影中的經典場景。其中，《天外奇蹟》展區能近距離欣賞卡爾爺爺的旅行基金存錢筒及冒險日記；《怪獸電力公司》則設置收集尖叫聲的能量瓶，觀眾可以親手操作互動裝置，聆聽怪獸城市的趣味聲響。

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《海底總動員》展區也有隱藏巧思，潛水夫蛙鏡背後藏著等待粉絲發現的小驚喜。此外，展覽有7個展廳加入與電影場景呼應的專屬氣味，透過視覺、聽覺與嗅覺打造沉浸式體驗，讓觀眾不只是拍照打卡，也能感受電影中的世界觀。

250款皮克斯周邊登場！台灣限定商品等粉絲揭曉

除了展區彩蛋，現場也將規劃主題特色商店，預計推出超過250款商品，涵蓋多部經典動畫角色、生活用品及收藏紀念品，並推出融入台灣在地元素的限定商品，實際設計內容則有待展覽現場揭曉。

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《Mundo Pixar Experience 皮克斯世界巡迴展》台灣站將於2026年12月18日至2027年4月18日展出，地點位於高雄輕軌高雄展覽館站（C8）附近、海邊路與成功二路交會處。預售票目前可透過Klook購買，優惠販售至12月17日，想走進《玩具總動員》、《怪獸電力公司》等經典動畫世界的粉絲，可提前安排高雄行程。

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