「台北101耶誕點燈」每組5萬元！限時開放告白、應援，截止申請時間曝
耶誕節想留下特別回憶，台北101推出年度限定點燈活動「LIGHT UP TOGETHER 一起點亮幸福」，開放民眾申請將告白、感謝或偶像應援文字投放在大樓外牆，讓心意隨著燈光出現在台北夜空。今年活動將於12月24日、25日登場，每組申請費用為新台幣5萬元（含稅），有興趣的民眾可把握最後申請機會。
台北101聖誕點燈時間、位置曝光
根據台北101官方資訊，活動將於12月24日、25日晚間18時至22時舉行，點燈位置位於大樓59、60樓、面向台北市政府的LED螢幕。每組文字一晚輪播12次，總露出時間為360秒，實際播放日期及時段由台北101統一安排，無法自行指定。
這次點燈內容限中英文組合7個字元以內，空格也計入字數，符號僅接受「♥」、「★」及「！」，無法加入照片或自行指定動畫設計。完成申請並付款後，還可獲得一張專屬點燈電子紀念照。
每組5萬元！11／29前完成線上申請
想參與活動的民眾，須於11月29日23時59分前透過台北101官方活動網頁提出申請，不接受電話、郵寄或電子郵件報名。若合格申請人數超過名額，將採抽籤方式決定，結果自12月1日起陸續以Email通知，中籤者須於12月4日中午12時前完成付款。
值得注意的是，台北101也將提撥活動收入20％投入公益，讓節慶點燈不只是傳遞個人心意，也能將祝福分享給更多人。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。