耶誕節想留下特別回憶，台北101推出年度限定點燈活動「LIGHT UP TOGETHER 一起點亮幸福」，開放民眾申請將告白、感謝或偶像應援文字投放在大樓外牆，讓心意隨著燈光出現在台北夜空。今年活動將於12月24日、25日登場，每組申請費用為新台幣5萬元（含稅），有興趣的民眾可把握最後申請機會。

台北101聖誕點燈時間、位置曝光

根據台北101官方資訊，活動將於12月24日、25日晚間18時至22時舉行，點燈位置位於大樓59、60樓、面向台北市政府的LED螢幕。每組文字一晚輪播12次，總露出時間為360秒，實際播放日期及時段由台北101統一安排，無法自行指定。

圖／台北101提供

這次點燈內容限中英文組合7個字元以內，空格也計入字數，符號僅接受「♥」、「★」及「！」，無法加入照片或自行指定動畫設計。完成申請並付款後，還可獲得一張專屬點燈電子紀念照。

圖／台北101提供

每組5萬元！11／29前完成線上申請

想參與活動的民眾，須於11月29日23時59分前透過台北101官方活動網頁提出申請，不接受電話、郵寄或電子郵件報名。若合格申請人數超過名額，將採抽籤方式決定，結果自12月1日起陸續以Email通知，中籤者須於12月4日中午12時前完成付款。

圖／台北101提供

值得注意的是，台北101也將提撥活動收入20％投入公益，讓節慶點燈不只是傳遞個人心意，也能將祝福分享給更多人。

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