2027跨年想避開台北101周邊人潮，不妨直接入住煙火景觀飯店，在房內欣賞倒數大秀！目前台北已有多家飯店推出跨年住房專案，包含保證101景觀客房、指定面景房型及連住兩晚優惠。《2027台北跨年煙火飯店懶人包》精選5家已公開煙火住房資訊的飯店，整理房價與住宿內容，一起來看看吧！

1. 台北萬豪酒店｜101景觀房每晚20,000元起

台北萬豪酒店推出跨年住房專案，12月31日入住，天際景觀客房一大床每晚20,000元，為保證101景觀房型，限量40間；天際豪華套房每晚31,000元，同樣保證101景觀。指定住房另有36樓高空跨年入場禮遇，房價須另加15.5%稅金及服務費。

圖／台北萬豪酒店提供

2. 台北寒舍艾美酒店｜101面景房兩晚52,000元起

台北寒舍艾美酒店推出跨年連住住房方案，指定101面景豪華客房一大床兩晚52,000元起，另加15.5%稅金及服務費，包含每日雙人早餐。也有其他房型可選擇，適合想在信義區入住、近距離欣賞煙火的旅客。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

3. 台北遠東香格里拉｜101煙火住房兩晚52,437元起

台北遠東香格里拉推出「璀璨101」跨年住房專案，連住兩晚52,437元起，另加15.5%稅金及服務費，包含每日雙人早餐、紅酒及相關迎賓禮遇。飯店另規劃43樓池畔跨年派對，可依需求選擇房內觀賞或參加高空倒數活動。

圖／台北遠東香格里拉飯店提供

4. 台北君悅酒店｜101景觀房每晚18,000元起

台北君悅酒店推出跨年101景觀住房，指定景觀房型每晚18,000元起，須連住兩晚，並包含雙人早餐。另有結合跨年派對門票的住房方案，每晚30,888元起，適合希望入住信義區、同時參與跨年活動的旅客。

圖／台北君悅飯店提供

5. 國聯大飯店｜101煙火住房兩晚29,999元起

位於台北大巨蛋周邊的國聯大飯店推出跨年煙火住房專案，雙人入住兩晚29,999元起，包含雙人早餐。飯店規劃煙火景觀客房，部分房型可直接欣賞台北101煙火，另有單晚19,999元起的住宿選擇，訂房時應確認指定煙火房型及實際景觀。

圖／台北國聯大飯店提供

以上房價均為新台幣，部分尚須加計稅金及服務費，且跨年景觀房數量有限。由於各家方案的入住晚數、景觀保證條件及取消規定不同，建議訂房前先確認房型是否確實面向台北101，避免訂到一般市景房卻無法在房內欣賞煙火。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」