全台最高海拔耶誕樹即將亮相！2026山谷燈光節梨山場將於12月5日至2027年1月3日登場，梨山賓館前廣場兩棵高約28公尺的雪松將化身「雲端上的耶誕樹」，搭配聲光展演，打造高山限定的冬季燈景。

第六屆「2026山谷燈光節」接力焦點轉向高海拔的「梨山場」，以《光織四季》為燈光設計概念，兩棵雪松分別位於海拔1,956公尺的梨山賓館前廣場，高度約28公尺，透過燈光投射呈現春櫻、夏夜、秋楓及冬雪等四季景象，讓高聳雪松化身為夜色中最吸睛的「雲端上的耶誕樹」。

圖／翻攝參山國家風景區管理處FB粉專

展演期間每晚17時至21時點燈，每30分鐘安排一場約3分鐘的音樂燈光秀，搭配雪松枝葉層次，呈現不同於平地耶誕燈飾的視覺效果。

燈區範圍也延伸至梨山遊客中心、梨山觀景台及周邊空間，規劃出特色光環境、沉浸式巨型耶誕禮物盒，以及融入泰雅文化元素的燈組，營造出與平地燈會截然不同的山林氛圍。

圖／翻攝參山國家風景區管理處FB粉專

參山國家風景區管理處表示，梨山場將於12月5日下午6點在梨山賓館前廣場舉行開幕點燈活動，規劃了市集活動、有獎徵答與表演卡司，邀請民眾上山共度亮燈首夜。

參山國家風景區管理處建議，旅客造訪梨山賞燈時，不妨順道品嚐當季盛產的蜜蘋果，並欣賞山區紅楓景致，安排兩天一夜的行程更能放慢腳步、細細品味高山冬日的旅遊魅力。

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