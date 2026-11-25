日月潭飯店推買一送一！ 漢來日月行館迎接開幕2周年，配合雙12購物節推出兩款周年限定住房專案，合計限量僅50組，將於12月12日中午12時準時以住宿券形式開賣，售完為止。

圖／漢來日月行館

➤湖景客房買一送一 3萬4800元住2晚

圖／漢來日月行館

漢來日月行館此次推出的「雙倍美好・成雙成對」專案，主打湖景客房買一送一，售價3萬4800元，限量10組。旅客可依需求選擇兩種入住方式，第一種是買一晚送一晚，連續入住兩晚，安排三天兩夜行程；第二種則是買一間送一間，同一天入住兩間湖景客房，適合親友相約出遊。

專案每房每晚均附雙人早餐，晚餐則可選擇中式套餐或西式半自助式餐點。以兩晚入住計算，平均每房每晚為1萬7400元，兩種方案皆能享有湖景客房住宿及餐飲禮遇。

圖／漢來日月行館

➤2萬9999元住一晚 加送SPA、紅酒、6000元抵用券

圖／漢來日月行館

另一款「日月相伴・美好成雙」專案，售價2萬9999元，限量40組，內容包含湖景客房住宿一晚、雙人早餐及晚餐，另外加贈總價值超過1萬5000元的好禮，包括單人60分鐘SPA療程、紅酒一瓶、特製行李吊牌，以及6000元住宿抵用券。

其中，住宿抵用券可在下次預訂一泊二食專案時全額折抵，使用期限至2027年6月30日，限周一至周四使用。同行第二人若加購相同SPA療程，可享8折優惠；若SPA預約額滿，則改贈星空酒廊午間套餐兩客。

圖／漢來日月行館

兩款周年慶住房優惠都將於2026年12月12日中午12時起開賣，以住宿券形式販售，售完為止。住宿使用期間為2027年1月4日至3月31日，兩款專案皆限周日至周四入住，且分別限量10組與40組，合計僅50組。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」