「台版兼六園」免費入園！當代名園「成美文化園」結合了百年閩客古厝與日式庭園景觀，跟上節慶更打造了「彰化最大的聖誕樹」，即日起還有秀證件入園最高享免門票優惠，記得帶好證件再出發！

圖／成美文化園提供

圖／成美文化園提供

對中「味、全、龍」任一字免費入園

賀味全龍奪中華職棒總冠軍！即日起至11/30，姓名中有「味」、「全」、「龍」任一字並於現場購票主動出示身分證件正本，即享本人免費入園，而同行親友至多3名也可享門票半價，入園只要150元（全票原價300元）。此優惠不含抵用券，且不得與其他優惠併用。

圖／成美文化園提供

志工感恩回饋 入園享半價

11、12月專屬，即日起至12/31，持有效志工證件如志工證、志願服務紀錄冊、志願服務榮譽卡並於現場主動出示，即享本人半價入園，每人150元（不含抵用券），不與其他優惠方案併用。

圖／成美文化園提供

成美文化園・冬日聖誕打卡趣

聖誕氣氛吹進當代名園！成美文化園東園區矗立了一棵堪稱「彰化最大的聖誕樹」—10公尺高落羽松聖誕樹，以真正的落羽松打造巨型聖誕樹，再用繽紛球飾、串燈及雪人、聖誕老公公、馴鹿氣偶裝飾，變身園區最吸睛、最具節慶氣息的打卡熱點。

圖／成美文化園提供

圖／成美文化園提供

圖／成美文化園提供

還有幸福大廳的2公尺高LED聖誕熊、和園的大型兔兔氣偶、可愛兔子燈及聖誕主題相框等主題造景，邀請民眾入園一同感受年末慶典的歡樂氛圍。

此外，成美文化園冬日限定「落羽松季」即將登場，園區內的落羽松將由綠轉黃、轉紅，為庭園增添繽紛色彩，也是每到冬季必拍的夢幻景緻。

成美文化園是全台唯一日系落羽松秘境，12月至3月是最受歡迎的落羽松季。圖／成美文化園提供

往年落羽松季照片，實際樹況依現場為準。圖／成美文化園提供

成美文化園

地點：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

營業時間：9:00-17:00

門票：全票300元、優待票280元（入園費用可抵消費100元）、優惠票150元（入園費用可抵消費50元）

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