太平山「台版冰島藍湖」能住一晚！ 宜蘭太平山國家森林遊樂區全新「鳩之澤凱渡溫泉酒店」，10月1日起試營運。除了保留原有的水藍色碳酸氫鈉泉與煮溫泉蛋體驗，還新增全台唯一的「地獄蒸」料理，讓旅客再添住宿新選擇！

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

➤水藍泉色與天然湯花，山谷裡的碳酸氫鈉泉

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

鳩之澤位於宜蘭縣大同鄉太平山國家森林遊樂區內，海拔約520公尺，周邊有多望溪流經，四周群山環繞。此次由凱渡廣場酒店團隊重新規劃經營，透過整修既有設施，將原有溫泉區升級為結合住宿、餐飲與泡湯的山林旅宿。

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

這裡的溫泉泉質屬於碳酸氫鈉泉，水中碳酸氫根含量達每公升 2,930 毫克，約為台灣《溫泉標準》認定值的 12 倍。在日光與周圍山林綠意映襯下，泉水呈現柔和的水藍色調，因此常被旅人形容為「台版冰島藍湖」；泉水中的礦物質隨著溫度、壓力變化析出，還能看見天然形成的「湯之花」。

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

➤湯區全面翻新，白天賞景、夜晚住客獨享

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

重新整修後的湯區提供4種設施，包含露天風呂、男女分區裸湯、湯屋與足湯，滿足不同旅人的泡湯習慣。白天露天風呂可眺望山谷與瀑布，裸湯則面向森林；湯屋也增加淋浴、桌椅與衣架等設施（使用人數最少 2 人起跳，單人使用需簽切結書）。

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

一般遊客可於開放時段付費使用，入住旅客則能不限次數使用裸湯、露天風呂及足湯，另附贈標準湯屋使用一次，晚間時段更提供住客更安靜的泡湯氛圍。

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

➤煮蛋之外再加碼，全台首創「地獄蒸」蒸海鮮

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

來到鳩之澤，除了傳統的煮溫泉蛋體驗，現在還能體驗源自日本大分縣別府市鐵輪溫泉的「地獄蒸」自炊玩法。旅客可付費選購海鮮、肉片與時蔬，裝入籃架後掛進蒸籠，利用超過 100°C 的天然溫泉蒸氣蒸熟食材，並搭配台式五味醬、泰式酸辣醬或海鹽油醋等醬料享用。

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

這項體驗採套餐形式，每套450元，開放時間為上午9點至晚間7點，成為鳩之澤新增的特色體驗。

➤18 間山林客房與「鳩の鍋」，晚餐大啖海陸鍋物

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

酒店規劃18間客房，包含15間雙人房及3間四人房型，部分房型面向山谷，可遠眺多望溪，採木質與簡約日式風格設計。入住期間可使用館內泡湯設施，住宿專案另有一泊二食選擇，每晚7,900元起，包含早餐、晚餐及泡湯，實際房價依日期、房型與訂房方案而異。

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

館內全日餐廳「鳩の鍋」推出五款湯頭，包含日式牛奶味噌、南洋咖哩、剝皮青花椒與麻辣鍋等；房客晚餐供應海陸鍋物，午間則開放一日遊旅客用餐，除鍋物外也有簡餐湯麵與牛肉麵，一樓外帶區也與「握咖啡 Oh! Café」合作提供咖啡飲品。

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

除了泡湯、住宿與餐飲，酒店周邊也有鳩之澤自然步道，旅客可經吊橋沿溪谷散步，並延伸安排太平山國家森林遊樂區內的見晴懷古步道、翠峰湖及蹦蹦車等景點，規劃宜蘭山林小旅行。

圖／鳩之澤凱渡溫泉酒店

鳩之澤凱渡溫泉酒店

．地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號

．電話：03-9770766

．住宿：一泊二食每晚7,900元起

．地獄蒸：每套450元，09:00至19:00

．官方網站：https://www.hatono.com.tw/

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