全台百貨商場陸續換上聖誕新裝，三井不動產集團旗下MITSUI OUTLET PARK、LaLaport也推出2026年耶誕造景，集結5大商場各自不同的主題。其中，台南三井OUTLET打造9米高聖誕樹，林口有8米泰迪熊奇幻茶會，南港LaLaport則首度推出4米哥吉拉聖誕樹，還有台中港、台中LaLaport的芥末熊及白熊百貨主題造景，從11月起陸續登場，部分活動一路持續至2027年2月底。

◉南港LaLaport｜4米哥吉拉聖誕樹還會噴煙

圖／三井不動產集團提供

南港LaLaport把經典怪獸「哥吉拉」變身成高達 4 公尺的聖誕樹，除了標誌性的背鰭與霸氣外型，還加入張嘴噴煙特效，讓傳統聖誕樹多了怪獸登場的視覺效果，即日起展期延續至2027年1月6日。

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館內B1迷你廣場同場還有展出至 2027年1月4日的「TOHO Special POP-UP STORE」快閃店，販售《小哥吉拉的逆襲》、《哥吉拉-0.0》等作品限定周邊。此外，現場還規劃哥吉拉歷代電影海報展及立像拍照區，怪獸迷可以順便把周邊與情懷一次收齊。

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◉林口三井OUTLET｜8米聖誕樹搭配泰迪熊奇幻茶會

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林口三井OUTLET走復古童話路線，以「聖誕魔法・奇幻茶會」為主題，於I館中央廣場打造8米高聖誕樹，周邊搭配夢幻雪霧、華麗旋轉茶杯亭、100 公分高的可動式泰迪熊，還有定點燈光音樂秀與專屬沙發座椅，讓民眾能與泰迪熊合照。

同步規劃活動自2026年12月1日至2027年1月3日期間，與聖誕樹合照抽獎，民眾依指定方式上傳照片，有機會抽中價值3萬元的冬季旅遊贊助金。完成追蹤官方社群及上傳照片等任務，還有機會獲得上善豆家500元折價券、金子半之助香香雞天丼兌換券或Yo-Kai AI手搖飲等限量好禮。

◉台中LaLaport｜白熊百貨樂園與閃耀聖誕列車

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台中LaLaport聯手原創 IP「白熊百貨」，推出「白熊百貨派對時光樂園」，展期為2026年11月27日至2027年1月18日，於二樓天幕空橋規劃冬日午茶咖啡館造景，並設置聖誕漫遊光廊，掛上由國小學童親手繪製的聖誕球；北一入口則設有戶外「白熊百貨聖誕閃耀列車」可以上車拍美照。

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活動期間，全館不限金額消費即可領取每日限量集章卡，走訪5大主題場景完成集章，就能兌換白熊百貨主題明信片。APP會員當日單筆消費滿3000元，還可兌換白熊百貨造型杯墊等限定好禮。

◉台中港三井OUTLET｜芥末熊冬日滑雪場造景 週末搭雪花秀

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台中港三井OUTLET以「熊抱冬日」為主題，邀請芥末熊及一群萌熊角色進駐，整體活動自2026年11月13日至2027年2月28日，南二口設置「冰晶滑雪場」、結合互動沙狐球的「美式熱狗店」與「萌熊料理屋」。

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南四口則規劃「幸福歡聚所」，打造派對小屋及銀白色聖誕樹，每逢整點還會響起鐘聲。2027年1月3日前，每週六、日的13:00至20:00每整點推出雪花秀；12月25日下午2點另有「熊熊歡樂見面會」，可近距離與芥末熊互動合照。

◉台南三井OUTLET｜9米聖誕樹搭配芥末熊冬日樂園

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台南三井OUTLET今年以「芥末熊的冬日之旅」為主題，由9公尺高的巨型聖誕樹領軍，在西側廣場打造「芥末熊冬日之旅」與「雪國樂園」水晶球造景。現場每天17:00至21:00每30分鐘推出燈光秀，每週五至週日同時段還有雪花秀，持續至2027年2月28日止。

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館內另有2.5米高芥末熊迎賓造景，以及「粉芥末熊醬料研究所」等主題場景，並設置「Wasabi Bear主題快閃店」，推出角色周邊及全新首賣商品。11月27日起還有「人生調味所」體驗，12月20日還有聖誕遊行與芥末熊人偶見面會。

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