倒數計時！全球唯一以 LINE FRIENDS 明星角色為主題的園區，台中麗寶樂園內的「熊大的麗寶小鎮」即將走入歷史。消息一出立刻在網路上掀起熱議，大批粉絲湧入社群留言道別，直呼相當不捨！

全球唯一熊大的麗寶小鎮登場。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園近日證實，因合作合約到期，「熊大的麗寶小鎮」將於2026年11月30日正式結束營運，為近4年的主題體驗畫下句點。園方表示，此次結束的是熊大的麗寶小鎮，並非整座麗寶樂園熄燈。

園內整體空間佔地約 700坪，以熊大、兔兔與莎莉等高人氣角色為核心，規劃出7大聲光體感互動體驗區，結合角色造景、遊戲及拍照場景，包含小鎮鐘樓、祈願花火、許願噴水池，以及結合溜滑梯與光影效果的「莎莉躲貓貓」球池等。

而原本位於麗寶福容大飯店的LINE FRIENDS主題房，以及天空之夢摩天輪的LINE FRIENDS主題車廂，仍會持續營運，粉絲未來仍有機會與角色相見。

麗寶渡假區全球唯ㄧ，出國也玩不到 熊大的麗寶小鎮。圖／麗寶樂園渡假區提供

為替小鎮留下最後紀念，麗寶樂園推出「LINE FRIENDS FINAL FUN 熊大歡送派對」系列活動。其中，「記憶中的熊大小鎮」持續至11月30日，遊客進入園區後，可前往入口櫃檯領取任務圖卡，仔細比對圖卡與實際場景，找出畫面中的差異並圈選完成，回到入口處即可兌換限定版小禮物，每人每日限兌換一次。

「我的小鎮故事」投稿活動，民眾可上傳一張在熊大的麗寶小鎮拍攝的照片，並附上50至150字的回憶或想對熊大說的話，完成投稿就有機會抽中LINE FRIENDS相關好禮。獎項包括麗寶T11T12 Hotel雙人住宿券1名、麗寶樂園雙園擇一門票3名，以及LINE FRIENDS摩天輪主題車廂體驗券3名，得獎名單預計於12月4日公布。

麗寶樂園也推出官網限定LINE FRIENDS歡送套票，銷售期間至11月30日，其中的「LINE FRIENDS樂園門票好禮組」售價899元，內含探索世界單人門票1張及熊大收納購物袋1個，購物袋價值299元，限量100套。

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