史努比粉絲又有新的打卡景點！經典漫畫《花生漫畫》人氣角色史努比，這次不只自己登場，更邀請兄弟姊妹一起進駐台中火車站周邊的臺中驛鐵道文化園區，推出「史努比兄弟姊妹」主題快閃店。活動自2026年11月20日起至2027年2月14日，將史努比家族與鐵道文化結合，打造期間限定主題空間，除了有大型角色氣偶、鐵道場景，還有多款限定生活周邊及盲盒新品，免費入場就能逛。

歐拉夫巨型氣偶登場 史努比家族化身鐵道員

這次快閃店以史努比兄弟姊妹為主題，將角色融入鐵道場景，打造充滿童趣的拍照空間。其中最受矚目的就是歐拉夫大型氣偶，將進駐臺中驛大廳，成為粉絲必拍的打卡焦點。

圖／台中驛鐵道文化園區提供

史努比與兄弟姊妹也換上不同鐵道工作服，化身列車長、號誌工及驗票員等角色，搭配火車過道造景，讓民眾彷彿走進花生漫畫的鐵道世界。從角色氣偶到主題布置，都能感受不同於一般快閃店的特色。

圖／台中驛鐵道文化園區提供

5大盲盒新品、復古周邊 史努比迷必逛

除了拍照造景，現場也推出多款史努比主題商品，包括扁扁玩偶、睡袋系列及台鐵聯名風格周邊等，並有5大盲盒新品首賣，從收藏型玩偶到日常生活用品都有，適合粉絲挑選收藏。

圖／台中驛鐵道文化園區提供

這次活動地點位於臺中驛H09進站口藝廊，展期從2026年11月20日至2027年2月14日。開放時間為平日11：00至19：00，假日10：30至19：30，免費入場。

交通方面，可搭乘台鐵至台中車站，出站後步行即可抵達臺中驛鐵道文化園區，周邊也有公車路線可利用。想一次收集史努比家族角色、欣賞鐵道主題造景，或安排台中車站周邊半日遊，都能將這處快閃店排進行程。

圖／台中驛鐵道文化園區提供

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