韓國人氣女星金惠奫（김혜윤）替台灣觀光拍攝的全新宣傳影片近日掀起話題！由交通部觀光署邀請擔任台灣觀光代言人，影片以復古電影色調、自然生活場景及溫暖人情味為主軸，將台灣日常拍出充滿氛圍的「台灣感性」，不僅吸引台灣網友討論，連前總統蔡英文也轉發分享。隨著影片獲得熱烈迴響，觀光署再於11月17日推出4支加長特別版，讓粉絲可以一次欣賞更多台灣美景。

金惠奫名字怎麼念？《背著善宰跑》女主角擔任台灣觀光代言人

金惠奫韓文姓名為김혜윤，中文譯名為金惠奫，韓文標準羅馬拼音為Gim Hye-yun，英文常見寫法則是Kim Hye-yoon。她因主演韓劇《背著善宰跑》人氣再度攀升，憑藉活潑、親切的形象受到粉絲喜愛。這次擔任台灣觀光代言人，以「台灣百Ways」為概念，分別詮釋姊弟、親子、好友及獨自旅行等情境，傳遞台灣適合不同年齡層、不同旅遊方式的魅力。

圖／交通部觀光署提供

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這次宣傳影片不只呈現台北，而是將鏡頭延伸至台灣中南部。台南取景包括國華街及南門公園，透過街頭小吃與城市散步呈現府城生活氣息；南投則走訪日月潭及向山遊客中心，以湖光山色搭配建築美學，營造復古底片般的療癒氛圍。

圖／交通部觀光署提供

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接著來到高雄，捕捉輕軌穿梭城市的畫面，也走訪當地特色店家，最後一路南下屏東墾丁，沿著海灣路取景並造訪白沙灣，呈現陽光、沙灘與南台灣悠閒的度假風景。

4支加長特別版影片一次看

觀光署此次加碼推出姊弟篇、家人篇、朋友篇及獨旅篇4支加長特別版，讓觀眾跟著金惠奫從不同旅行視角認識台灣。影片也延續「任何人、任何時刻都大滿足」的宣傳概念，希望吸引更多韓國旅客將台灣列為短程海外旅遊首選。觀光署表示，後續還將結合美食、旅遊、跑旅及生活風格等主題，持續透過韓國媒體及社群平台推廣台灣觀光。

圖／交通部觀光署提供

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