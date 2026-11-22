誰說來台東一定要開車？這次小編決定挑戰台東不開車一日遊，搭火車再租機車，就能從早玩到晚！第一站先到太麻里尋找超可愛的招財貓土地公廟，接著回到台東市區，品嚐老宅餐廳的特色料理、親手製作琉璃珠，再到觀光夜市大吃美食，最後騎上山欣賞浪漫的百萬夜景。原來不用租汽車，也能玩得這麼充實！如果正在規劃台東自由行、台東一日遊、台東景點推薦，這條結合美食、手作與夜景的路線一定要收藏！

台東不開車一日遊：太麻里福興宮

巨型招財貓超吸睛！日式燈籠、水籤與貓咪御守一次收藏

第一站先搭火車來到太麻里，從太麻里車站步行約10分鐘，就能找到這間超可愛的福興宮招財貓土地公廟！一走到廟宇前，就能看到醒目的大型日式燈籠，搭配傳統廟宇建築，讓人有種來到日本神社的錯覺。最吸引小編的當然還是招財貓元素，沒想到台東竟然有這麼特別的土地公廟，光是門口就讓人忍不住拍了好幾張照片！如果想把行程拉長，也可以參考台東三天兩夜不開車行程，用更慢活的節奏玩台東。

圖/ReadyGo

除了拍照，廟裡還有很有趣的水籤體驗，以及各式各樣的貓咪御守。看到架上滿滿的可愛御守，真的會讓人陷入選擇困難，每一款都想帶回家！如果平常就喜歡貓咪或日本神社文化，這裡很值得專程來走走。而且搭火車就能抵達，不用開車也能輕鬆安排，完全是台東太麻里景點裡很有記憶點的一站。

地址：臺東縣太麻里鄉泰和村南里街32號



電話：0928-350-920



營業時間：每日06:30–21:00



門票：免費參拜



交通方式：台鐵太麻里站步行約10分鐘

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台東不開車一日遊：橋 chiao 餐廳

巷弄裡的復古老宅餐廳！木鱉果鹹派吃出台東特色

離開太麻里後，搭火車回到台東車站，再租機車繼續接下來的行程！午餐小編選擇藏在巷弄裡的橋 chiao 餐廳，這間由老宅改造的特色餐廳，保留了溫暖的木質家具與復古空間，搭配簡單舒服的擺設，讓人一走進來就想坐下來好好享受一頓飯。比起一般餐廳，這裡更有一種到朋友家作客的親切感，如果還想吃更多台東在地美食，可以安排進下一次行程。

圖/ReadyGo

餐點也很有特色，這次選了刺蔥豆乳豬套餐與長濱月桃海鹽炙燒牛肉，把台東在地食材融入料理，讓熟悉的餐點多了不同的風味。影片中的刺蔥豆乳豬搭配豐富配菜，光是擺盤就很吸引人！另外還有以木鱉果製作的鹹派，沒想到台東特色食材也能變成這麼有創意的料理。想找一間有氣氛、又能品嚐地方特色的台東美食餐廳，橋 chiao 很適合安排進午餐行程。

地址：臺東縣臺東市寶桑里浙江路12號華陀神醫（隔壁）



電話：0906-938-089



營業時間：以店家公布為主

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台東不開車一日遊：卡塔文化工作室

台東糖廠必玩琉璃珠DIY！挑選顏色、親手燒製專屬紀念品

下午來到台東糖廠，這次不是來吃冰，而是要體驗超特別的琉璃珠DIY！位於園區內的卡塔文化工作室，可以親手參與琉璃珠製作，讓這趟台東旅行不只是拍照、吃美食，還能帶回一份自己完成的紀念品。走進工作室，就能看到各種製作工具與不同顏色的材料，光是挑選配色就讓人很期待成品會長什麼樣子！

圖/ReadyGo

最有趣的就是親手製作的過程，從挑選顏色到燒製琉璃珠，每個步驟都需要專心操作。看著材料逐漸變成獨一無二的作品，真的很有成就感！而且每個人做出來的顏色與圖案都不一樣，不管是自己收藏，還是送給朋友都很有意義。如果正在找台東DIY體驗、台東室內景點或雨天備案，卡塔文化工作室很值得安排，尤其適合情侶或三五好友一起體驗。

地址：臺東縣臺東市中興路二段191號（台東糖廠園區內）



電話：089-228-107



營業時間：依工作室開放及預約課程為準

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台東不開車一日遊：台東觀光夜市

晚餐直接逛夜市！蚵仔煎、臭豆腐與各式小吃一路吃不停

玩完琉璃珠DIY，肚子也差不多餓了，晚餐當然要來逛台東觀光夜市！這裡聚集了各式各樣的台灣經典小吃，從熱騰騰的現做料理到香噴噴的炸物，光是走在攤位之間，就會忍不住一直看菜單。

圖/ReadyGo

這次預計從蚵仔煎、臭豆腐等經典夜市美食開始，再看看現場有什麼吸引人的小吃。逛夜市最棒的地方，就是可以和朋友一起分食，不用只選一間餐廳，每樣都買一點就能吃到更多種類。比起白天的悠閒行程，晚上來夜市走走，又能感受到台東熱鬧的另一面。如果想找台東晚餐、台東夜市美食，這裡很適合排進行程！

地址：臺東縣臺東市正氣路



電話：無統一攤商電話



營業時間：常見為週四至週六晚間開市，實際日期及時間依最新公告為準

台東不開車一日遊：星星部落景觀咖啡

百萬夜景就在眼前！邊吃點心邊俯瞰台東市區超浪漫

最後一站絕對是這趟台東一日遊最浪漫的收尾！晚上騎機車上山，來到能俯瞰台東市區的星星部落景觀咖啡。這裡最吸引人的就是遼闊的觀景視野，遠方城市的燈光一點一點亮起，從高處望出去，整片夜景真的很迷人。尤其現場還有戶外座位與溫暖的燈光，讓人很想多待一會兒，好好享受台東的夜晚。

圖/ReadyGo

這次搭配抹茶拿鐵、炸雞柳與地瓜條，坐在戶外一邊吃點心、一邊欣賞夜景，整個氛圍超級放鬆！比起白天趕行程，晚上能坐下來聊天、吹風，看著眼前的城市燈火，反而成了旅途中很難忘的時刻。如果正在找台東夜景、台東晚上景點或情侶約會地點，星星部落很值得收藏。不過山路晚上較暗，騎機車前往一定要留意路況與天氣，安全最重要！

地址：臺東縣卑南鄉富源村116-3號



營業時間：出發前建議確認當日營業狀況

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台東不開車一日遊｜5大景點特色比較

這次台東不開車一日遊，從太麻里的招財貓土地公廟、台東市區的特色餐廳與琉璃珠DIY，到夜晚的觀光夜市和百萬夜景，結合文化、美食、手作與自然景觀。以下整理5大景點特色，方便依照自己的旅遊喜好安排。

景點／店家 特色亮點 推薦體驗 太麻里福興宮 巨型招財貓、日式燈籠、特色御守 水籤、拍照、御守 橋 chiao 餐廳 復古老宅、台東在地食材料理 刺蔥豆乳豬、木鱉果鹹派 卡塔文化工作室 琉璃珠手作、台東糖廠 琉璃珠DIY 台東觀光夜市 台灣經典夜市小吃 蚵仔煎、臭豆腐 星星部落 遼闊夜景、戶外景觀座位 夜景、飲品與炸物

台東不開車一日遊行程表

這趟行程最特別的地方，就是結合台鐵＋租機車，早上先搭火車到太麻里，下午回台東市區租機車，串聯美食、手作與夜景。建議依照台鐵班次與店家營業時間彈性調整。

時間 行程規劃 08:30 【台東車站】搭乘台鐵前往太麻里，沿途欣賞台東風景，展開一日遊。 09:30 【太麻里福興宮】步行約10分鐘抵達招財貓土地公廟，拍攝大型日式燈籠、體驗水籤、挑選貓咪御守。 11:00 【返回台東車站】搭火車回到台東市區，租機車繼續下午行程。 12:00 【橋 chiao 餐廳】享用刺蔥豆乳豬、長濱月桃海鹽炙燒牛肉及木鱉果鹹派，感受老宅餐廳氛圍。 14:00 【卡塔文化工作室】前往台東糖廠，從挑選顏色到親手燒製，完成專屬琉璃珠紀念品。 16:30 【台東市區散步】安排休息或附近街道散步，等待晚餐時間。 18:00 【台東觀光夜市】逛夜市、品嚐蚵仔煎與臭豆腐等台灣經典小吃。 19:30 【星星部落】騎車上山欣賞百萬夜景，搭配抹茶拿鐵與炸物，享受浪漫夜晚。 21:00 【返回市區】結束台東一日遊，依住宿或機車還車時間安排回程。

※以上為建議行程，非已確認的列車班次或預約時間。台東觀光夜市並非每天營業，若想走完整路線，務必先確認開市日期。

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台東不開車一日遊 FAQ

台東不開車真的可以玩一整天嗎？

可以！這次的玩法是結合台鐵與機車，早上搭火車前往太麻里，參觀招財貓土地公廟，再回到台東車站租機車，串聯餐廳、糖廠DIY、夜市與夜景。不過要注意，這條路線仍需要騎機車，並非全程搭大眾運輸。

太麻里招財貓土地公廟怎麼去？

搭乘台鐵到太麻里車站，步行約10分鐘即可抵達福興宮。這裡最有特色的就是招財貓、日式燈籠與水籤體驗，很適合安排成太麻里半日遊。

台東有哪些推薦的特色餐廳？

橋 chiao 餐廳是這次推薦的特色店家，老宅改造的空間很有氛圍，料理則結合刺蔥、月桃、木鱉果等地方食材，適合想品嚐不同台東風味的人。

台東有哪些推薦的室內DIY體驗？

位於台東糖廠內的卡塔文化工作室，可以體驗琉璃珠DIY。從挑選顏色到製作成品，都能參與其中，適合好友、情侶或喜歡手作的旅客，也可以作為台東雨天備案。

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