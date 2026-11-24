根據雄獅旅遊的數據，2026 年整體滑雪旅遊人數較去年同期成長 20%，主力客群集中在 30 至 50 歲族群；參加滑雪主題團的優勢，是最能針對初學者在意的雪具裝備、交通接駁與語言溝通痛點解決。

斑尾高原滑雪場。圖片來源｜雄獅旅遊提供

2027 年雄獅除了取得日本東北仙台、青森，以及斑尾、苗場等經典雪場配額，更推出「群馬萬座高原滑雪五日」行程，特色是搭乘中華航空直飛富山的包機，大幅省去拉車轉乘的體力消耗。行程連續四晚入住直通雪道的「萬座王子飯店」，出門就到達擁有 14 條滑雪道（最長滑走距離 2.5 公里）的萬座溫泉滑雪場，實現超方便的 Ski-in/out 動線；整整三天的全中文分級教學（涵蓋雙板 SKI 與單板 SNOWBOARD），從穿脫雪具、落葉飄到上下纜車循序漸進，滑行結束後可直接享受當地著名的星空溫泉，降低新手跨入雪場的技術與體能門檻。

萬座溫泉滑雪場，滑完雪，晚上泡湯賞星空。圖片來源｜雄獅旅遊提供

登頂標高 3,776 公尺的富士山，沐浴雲海之上的「御來光」日出，是許多戶外愛好者的夢想。2026 年雄獅富士山登山團參團人數突破 1,000 人，年成長達 25%，主要吸引 40 至 60 歲登山者、一般旅客挑戰自我。

然而，每年 7～9 月熱門登山季節的富士山山屋預訂極度競爭，往往一開放即額滿；而如果不住一晚山屋直接攻頂又相當危險，日本政府一直在阻止這種行為。雄獅透過長期深耕的日本在地資源，能提前取得山屋住宿床位，並安排經驗豐富的專業嚮導全程隨行、提供行前裝備檢查與登頂指導，帶領旅客在安全的前提下，完成這項別具意義的壯舉。快樂出門，一定要平安回家！

富士山登山團欣賞御來光。圖片來源｜雄獅旅遊提供

3. 馬拉松旅遊：包辦世界八大馬拉松名額，倫敦馬 23.9 萬行程迅速完售

馬拉松潮流復甦，海外路跑市場近年也呈現爆發式成長，雄獅旅遊指出，2026 年馬拉松主題行程的參賽人數較去年直接翻倍，2027 年預期再成長 30%，其中以 40 至 60 歲跑者最熱衷參與，因為包含參賽資格、食宿、交通、比賽前後的觀光行程通通交由旅行社包辦，旅客只需要專注在馬拉松賽當日，跑出自己的最佳成績。

個人報名波士頓、倫敦、柏林、芝加哥、紐約、雪梨、東京及開普敦等世界馬拉松大滿貫賽事的中籤率極低，但雄獅積極爭取官方合作名額；其中，於 2027 年 4 月舉辦的倫敦馬拉松，雄獅首度取得 30 個珍貴參賽名額，即便每人團費達 23.9 萬元，開賣後 3 小時內仍全數完售，掀起話題。

倫敦馬拉松。圖片來源｜雄獅旅遊提供

搶不到倫敦馬也沒關係，2027 年雄獅也同步拓展日本仙台半馬、札幌半馬，以及東南亞地區的渣打河內與吉隆坡馬拉松，滿足不同距離與預算的跑者需求。

渣打河內馬拉松。圖片來源｜雄獅旅遊提供

4. 高爾夫旅遊：鎖定聖安德魯斯老球場稀缺球位、4 人成行平價方案

以往在印象中，通常只有資深球友會出國打高爾夫球，但雄獅旅遊發現近年 23 至 34 歲年輕族群結伴到海外揮桿的比例明顯增加，帶動 2026 高爾夫旅遊市場成長近 20%，其中高球盃賽營收年增逾兩成。

看準現代高爾夫球友偏好三兩好友自由揪團，不愛受限於傳統十幾人的大型高球團，雄獅結合日航、星宇與長榮航空的航點優勢，針對日本富士山、神戶、熊本、福岡、越南峴港，以及近三年人氣暴增 5.7 倍的泰國，推出平價、4 人成行的彈性高爾夫旅遊方案。

2027 年雄獅搶下高爾夫發源地「蘇格蘭聖安德魯斯老球場」稀缺球位。圖片來源｜雄獅旅遊提供

若是想挑戰終極夢想清單，就要把握 2027 年雄獅難得搶下的高爾夫發源地「蘇格蘭聖安德魯斯老球場（St Andrews Old Course）」稀缺球位，這趟旅程更安排 4 場高爾夫球敘、下榻 Old Course Hotel 並順遊羅夢湖觀光，幫球友一圓踏上高球聖殿之夢。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306773