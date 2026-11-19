限時 7 天全台獨家開搶 888 元住宿 搭配國旅平日補助只要 88 元起

雄獅與「福容大飯店」與「福容徠旅」的飯店住宿優惠，將於 2026 年 11 月 18 日至 11 月 24 日限時推出，活動價格下殺 5 折起，並於每日上午 10 點推出「天天搶飯店 888 元起」超值特惠。亮點是福容住宿搶購 888 起的活動搭配政府的國旅平日補助，竟只要 88 元起！旅客不妨趁機提前規劃秋冬度假行程，來趟放鬆小旅行。

福容徕旅水里店。圖片來源｜雄獅旅遊提供

兩大品牌滿足多元喜好 小資輕旅選徠旅、想住好一點選星級福容

為了滿足不同旅遊族群的偏好，福容集團的旗下兩大品牌「福容大飯店」與「福容徠旅」各有特色，提供豐富多元的住房選擇。

「福容徠旅」主打年輕、有設計感的質感輕旅飯店，強調在地體驗、環保生活感與交通便利性。如充滿山城小鎮氣息的水里店、澎湖店獨特的「郵輪」造型設計、融入 IKEA FOR BUSINESS 合作元素的高雄館，以及位於火車站旁的中壢店等，非常適合小資族、閨密好友與說走就走的輕旅行。

福容徠旅墾丁店。圖片來源｜雄獅旅遊提供

而「福容大飯店」則屬於設施比較完整的星級飯店，適合想住好一點的雙人旅行、家庭親子、三代同堂出遊放鬆。各分館依照當地特質發展成城市商務、親子、海景及休閒度假等不同特色，例如福隆館親近沙灘與海洋；淡水漁人碼頭館有夕陽及淡水景觀；花蓮館則可欣賞蔚藍太平洋海景等。

福容大飯店福隆，享全台唯一海洋溫泉。圖片來源｜雄獅旅遊提供

每日 10 點限量搶購、福容集團全台分館 5 折起專案同步登場

雄獅與福容集團的住宿優惠，主要為活動期間每日上午 10 點於雄獅官網與 APP 開搶的限量 888 元與 1,288 元搶手訂房，折扣最低下殺至 11 折起；而且活動期間每天輪番推出不同熱門地點的飯店：

11/18（三）10:00：福容徠旅墾丁店 888 元（36 折）、福容大飯店福隆 888 元（11 折）。

11/19（四）10:00：福容徠旅澎湖店 888 元（28 折）、福容大飯店花蓮店 1,288 元（43 折）。

11/20（五）10:00：福容徠旅水里店 888 元（35 折）、福容大飯店桃園店 1,288 元（約 4 折）。

11/23（一）10:00：福容徠旅林口店 888 元（28 折）、福容大飯店高雄 1,288 元（37 折）。

11/24（二）10:00：高雄徠旅 888 元（約 3 折）、福容大飯店淡水漁人碼頭 1,288 元（17 折）

此外，全集團同步提供各館獨家優惠價 5 折起：

嘉義福容 voco 酒店：套房專案價 8,888 元起（5 折），加碼贈送紅酒一支及兒童免費入住一位。

福容大飯店高雄：專案價 2,999 元起（86 折），享有加人不加價（二三四人入住同價）。

福容大飯店淡水漁人碼頭：專案價 5,040 元起（65 折）。

其他熱門分館包括福容大飯店花蓮 2,989 元起（8 折）、福隆 7,469 元起（88 折）、桃園 2,840 元起（88 折）、台北二館 3,100 元起（97 折）、林口A8 3,728 元起（9 折）；徠旅系列則包含林口、墾丁、澎湖、高雄、水里、中壢等分館，享 2,222 元起（84 折至 89 折）專案價。

福容大飯店淡水漁人碼頭。圖片來源｜雄獅旅遊提供

加碼多重好康禮遇！折扣碼、中國信託信用卡現折與連住送登機箱

除此之外，活動期間雄獅旅遊加碼推出多重好康禮遇：

天天搶訂房折扣碼：官網與 APP 每日發送限量折扣碼，單筆消費滿 4,000 元折 400 元，滿 10,000 元折 1,000 元。

中國信託信用卡加碼折：刷中國信託信用卡滿 8,000 元，可再現折 800 元。

四人同行送餐券：訂購指定四人房或家庭房，加碼贈送指定餐券 200 元折扣碼（滿 5,000 元即可折抵）。

連住送登機箱：平日連續入住同一飯店指定專案 2 晚以上，即贈送 20 吋行李箱一個（限量 50 個）。

新會員抽雄獅幣：2026 年雄獅新會員完成驗證並首次下單，即可參加抽獎，將抽出 20 名幸運兒各獲得 1,000 點雄獅幣（總計發放 2 萬點）

雄獅訂房搶購活動網頁

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306753