迎接高雄最浪漫的冬日盛典！高雄市政府今年打造雙核心的夢幻聖誕版圖，中央公園將化身為充滿雪花手燈應援與巨型聖誕老公公的奇幻燈海；高雄流行音樂中心（高流）點亮海景第一排的超萌金光聖誕樹。一路到跨年更結合全台最狂的市集、音樂表演與璀璨燈光秀，快解鎖今年最chill的高雄聖誕玩法！

高雄聖誕生活節在中央公園浪漫登場。圖／高雄市政府文化局提供

必拍亮點一：中央公園「2026高雄聖誕生活節」

今年中央公園以「聖誕高雄・閃耀星光」為主題，最吸睛的莫過於高達 26 公尺的巨型主燈—「星光之冠」。設計靈感取自全台最大應援手燈，完美呼應高雄近年蓬勃的演唱會熱潮。主燈區每半小時更會上演浪漫的「煙霧雪花飄落秀」，搭配繽紛燈光與節慶音樂，讓人秒飛國外！

高雄聖誕生活節在中央公園浪漫登場。圖／高雄市政府文化局提供

園區周邊還藏有超巨型「聖誕老人chill高雄」、「金色宮殿」、「極光雪花」、「璀璨雪橇」、「蝴蝶漫舞」、「雪境廊道」、「星雨光海」及「星空森林」等多達八大主題燈飾，每一個轉角都是無死角的打卡熱點。

高雄聖誕生活節在中央公園浪漫登場。圖／高雄市政府文化局提供

．活動地點： 高雄中央公園

．燈飾展出： 2026/11/13 – 2027/1/3（每日 17:30 – 24:00，22:00 後為無音樂動態展演）

．重頭戲活動：

-耶誕小鎮：11/13起連續五個週末，集結特色攤商、節慶美食與精彩表演。

-聖誕黃金周：12/19 至12/27 連續9天重磅登場，攜手義大利辦事處與在地30個商圈、青年及原民攤商，打造國際級的節慶盛會。

高雄聖誕生活節在中央公園浪漫登場。圖／高雄市政府文化局提供

必拍亮點二：高雄流行音樂中心「2026高流聖誕趴 KMC XMAS」

2026高流聖誕趴 KMC XMA。圖／高雄市政府文化局提供

高雄港灣風情的海景第一排！高流今年推出妝點超過6萬顆璀璨燈泡的巨型聖誕樹—「粉勾TREE」！年末重頭戲則落在3天連續的「聖誕舞台趴」，集結15組超強卡司接力開唱，搭配好吃好玩的金光糖果市集，享受最接地氣又時尚的高雄冬日慶典。

．活動地點： 高雄流行音樂中心（珊瑚礁群、鯨魚堤岸）

．重頭戲活動：

2026高流聖誕趴 KMC XMA。圖／高雄市政府文化局提供

-粉勾TREE燈光秀：2026/11/14 – 2027/1/3（17:30 - 22:30，每 30 分鐘一場、3 分鐘燈光音樂展演；首場 18:00、末場 22:00）。

-聖誕特燈：2026/11/23 – 2027/1/3（17:30 - 23:00）。

-高流聖誕趴 × 聖誕市集：2026/12/25 – 2026/12/27（16:00 – 21:00，演出至 20:30）。

-港灣聖誕趴．金光糖果市集：11/14 – 12/27 每週六日，以及 12/25 – 12/27 期間（15:00 - 21:00）。

-聖誕舞台：12/25、26、27 連續三天，三大主題、15 組藝人輪番嗨唱！

2026高流聖誕趴 KMC XMA。圖／高雄市政府文化局提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤