2026「國旅補助」延長至12/31！平日住宿最高折2500元、遊樂園留宿優惠一次看

2026年國旅補助再延長！原定11月底截止的平日住宿獎助確定延長至12月31日，讓還沒安排國內旅行的民眾有更多時間規劃行程。交通部觀光署宣布，符合資格的自由行旅客只要選擇週日至週四入住合作旅宿，連住兩晚一般地區最高可折抵2,000元，離島最高可折抵2,500元，搭配樂園留宿活動，還能累積點數兌換指定主題樂園門票，年底前安排小旅行有機會省下一筆旅費。

國旅平日住宿補助延長至12月31日 一般地區、離島最高折2500元

觀光署自2026年9月1日起推出平日住宿獎助，原訂11月30日截止，考量政策推動成效及剩餘補助經費，決定延長至12月31日或經費用罄為止。補助以平日入住為主，適用週日至週四，國定假日及連續假期不適用。一般地區連住兩晚，第1晚最高折抵800元、第2晚最高折抵1,200元，合計最高2,000元；離島地區則分別可折抵1,000元及1,500元，兩晚最高省下2,500元。

為鼓勵國人多利用平日國旅、錯開假日尖峰時段，交通部觀光署推出平日國旅補助，其中平日住宿補助15.3億元。記者胡瑞玲／攝影

住宿還能換遊樂園門票 Taiwan PASS第二波優惠研議中

除了住宿折抵，旅客也能搭配「樂園留宿入園活動」，符合資格者可依住宿晚數取得點數，再至活動平台兌換指定合作主題樂園門票，合作名單包含全台多家遊樂園，讓住宿行程延伸成親子出遊。活動同樣延長至12月31日，實際兌換方式及合作園區以官方平台公告為準。

另外，近期受到旅客關注的「Taiwan PASS」五折優惠，第一波推出的優惠套票銷售熱烈，行政院已指示交通部研議第二波加碼方案，目前尚未公布正式開賣時間、數量及購買辦法。想趁年底安排國旅的民眾，可留意觀光署後續公告，把握平日住宿優惠，規劃一趟兼顧住宿、景點與交通的省錢小旅行。

圖／聯合報系資料照

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