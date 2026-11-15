現省430元！義大遊樂世界「超殺門票優惠」 高雄人同行650元、全民880元玩到年底

入園現省430元！義大遊樂世界年末優惠狂推，只要與高雄鄉親同行即可以650元入園玩整天，更有全民同享880元玩到年底，再贈150元抵用券，把握年底玩爆園內刺激遊樂設施。

義大遊樂世界11月18日起至元旦連假期間推出「雪花恐龍星光月」。 圖／義大世界提供

高雄市民同行「650元玩義大」

圖／義大遊樂世界提供

鄉親帶路有好康！11/16至12/20，高雄市民同行者每人入園特價650元（原價1,080元），凡設籍地為高雄居民攜帶附照片之證明文件，並與同行者一同購票入園即享優惠。本優惠限現場票亭購票，最後售票時間至15:30止，不得與其他優惠合併使用。

3地區秀證件「入園650元」

圖／義大遊樂世界提供

11/16至12/20，凡設籍、就業、就學或居住於台南、高雄、屏東，出示有效證件正本或翻拍畫面即享本人優惠價650元入園，且加贈100元樂園商品餐飲抵用券。方案限現場票亭購票，最後售票時間至15:30止，不得與其他優惠合併使用。

全民入園880元至年底

圖／義大遊樂世界提供

雪花恐龍星光月！11/16至12/31，13歲以上全民入園享88元特惠價，再加贈150元樂園商品餐飲抵用券，門票及抵用券限當日使用，最後購票時間為15:30，本優惠方案團體不適用且不得與其他活動合併使用。

同場加映：園區打卡+Google五星好評享「商店消費9折」

於義大園區內拍攝美照並於Google留下五星好評，即可享有商店消費9折優惠，活動期間為11/16至12/31，讓你玩樂園的同時也能買好買滿。

* 門票優惠詳情依義大公告為準，亦可至官網查看最新活動

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