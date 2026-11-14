快訊

追隨8年心寒離開…前機要秘書控家族插手市政 揭鄭朝方這時態度大變

周末溜小孩必衝！ 高雄老機廠變身「奇幻怪獸基地」　3大巨獸藝術裝置 一路陪你到2027

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
高雄親子遊樂園區3大藝術裝置現身。圖／高雄市政府文化局提供
高雄親子遊樂園區3大藝術裝置現身。圖／高雄市政府文化局提供

周末快帶寶貝去放電！ 高雄全新打卡地標曝光，「高雄親子遊樂園區」近期迎來了一場「怪獸大軍入侵」，特別邀請知名藝術家將舊台鐵高雄機廠老工業建築，華麗轉化為巨型萌獸基地，打造出3件吸睛度爆表的巨型藝術裝置，將一路陪伴大家到2027年2月15日！

《哈毛獸》。圖／高雄市政府文化局提供
《哈毛獸》。圖／高雄市政府文化局提供

園區最吸睛的焦點為藝術家王振瑋操刀的《哈毛獸》！ 巧妙利用既有的工業建築立面作為怪獸的身軀，廠房外牆直接「長出」毛茸茸的質感。透過單眼、圓潤的手掌與蹄足等細節點綴，讓巨大怪獸帶著幽默的神情，從建築物裡探出頭來迎賓！

《哈毛獸》。圖／高雄市政府文化局提供
《哈毛獸》。圖／高雄市政府文化局提供

藝術家徐至宏則帶來了《追逐流星的怪獸》與《飛向自由的怪獸》兩件充滿故事性的精彩創作。一隻怪獸開心地在夜空中追逐著流星，另一隻則大方展開雙翅迎向遼闊天際，生動且具躍動感的姿態，為整個工業風園區注入了濃厚的童話色彩。

《追逐流星的怪獸》。圖／高雄市政府文化局提供
《追逐流星的怪獸》。圖／高雄市政府文化局提供

《追逐流星的怪獸》。圖／高雄市政府文化局提供
《追逐流星的怪獸》。圖／高雄市政府文化局提供

全新打造的怪獸基地不僅好拍又好玩，交通也相當便利，民眾只要搭乘高雄輕軌至凱旋武昌站，出站後步行約 1 分鐘即可輕鬆抵達；亦可選擇搭乘 100 路公車至武慶路「鐵路機廠」站下車。快帶著小朋友一起到高雄尋找怪獸的可愛足跡！

《飛向自由的怪獸》。圖／高雄市政府文化局提供
《飛向自由的怪獸》。圖／高雄市政府文化局提供

《飛向自由的怪獸》。圖／高雄市政府文化局提供
《飛向自由的怪獸》。圖／高雄市政府文化局提供

高雄親子遊樂園區 3大藝術裝置

．展出地點：高雄市鳳山區武慶二路221號）

．展出期間：即日起至2027/2/15

．開放時間：9:00至19:00

．休園日：一般期間每週二、三；寒暑假期間每週三

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

高雄親子遊樂園區 裝置藝術

相關新聞

周末溜小孩必衝！ 高雄老機廠變身「奇幻怪獸基地」　3大巨獸藝術裝置 一路陪你到2027

高雄老機廠化身奇幻怪獸基地，設置3大超萌巨獸藝術裝置，展至2027年2月15日，9時至19時開放，親子可搭輕軌前往遊玩。

嘉義新飯店搶先住！煙波阿里山北門館開幕 Klook獨家訂房4千有找

煙波國際觀光集團全新品牌「煙波城行阿里山北門館」即起試營運，11月24日正式開幕。Klook即日起至17日獨家販售住房專案，每房最低不到4,000元，入住日期即日起至2027年2月28日，跨年、寒假出遊都可提前預訂，目前春節尚未開放訂房。

12／5壽星免費住飯店！ 花蓮福容16週年慶限量5間，身分證中3碼住房3折起、自助晚餐999元

花蓮福容16週年慶，12月1日至31日推住房、餐飲及抽獎優惠；12月5日壽星限量5間免費入住，身分證中3碼享住房3折起，晚餐999元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。