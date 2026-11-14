周末溜小孩必衝！ 高雄老機廠變身「奇幻怪獸基地」　3大巨獸藝術裝置 一路陪你到2027

周末快帶寶貝去放電！ 高雄全新打卡地標曝光，「高雄親子遊樂園區」近期迎來了一場「怪獸大軍入侵」，特別邀請知名藝術家將舊台鐵高雄機廠老工業建築，華麗轉化為巨型萌獸基地，打造出3件吸睛度爆表的巨型藝術裝置，將一路陪伴大家到2027年2月15日！

《哈毛獸》。圖／高雄市政府文化局提供

園區最吸睛的焦點為藝術家王振瑋操刀的《哈毛獸》！ 巧妙利用既有的工業建築立面作為怪獸的身軀，廠房外牆直接「長出」毛茸茸的質感。透過單眼、圓潤的手掌與蹄足等細節點綴，讓巨大怪獸帶著幽默的神情，從建築物裡探出頭來迎賓！

《哈毛獸》。圖／高雄市政府文化局提供

藝術家徐至宏則帶來了《追逐流星的怪獸》與《飛向自由的怪獸》兩件充滿故事性的精彩創作。一隻怪獸開心地在夜空中追逐著流星，另一隻則大方展開雙翅迎向遼闊天際，生動且具躍動感的姿態，為整個工業風園區注入了濃厚的童話色彩。

《追逐流星的怪獸》。圖／高雄市政府文化局提供

《追逐流星的怪獸》。圖／高雄市政府文化局提供

全新打造的怪獸基地不僅好拍又好玩，交通也相當便利，民眾只要搭乘高雄輕軌至凱旋武昌站，出站後步行約 1 分鐘即可輕鬆抵達；亦可選擇搭乘 100 路公車至武慶路「鐵路機廠」站下車。快帶著小朋友一起到高雄尋找怪獸的可愛足跡！

《飛向自由的怪獸》。圖／高雄市政府文化局提供

《飛向自由的怪獸》。圖／高雄市政府文化局提供

高雄親子遊樂園區 3大藝術裝置

．展出地點：高雄市鳳山區武慶二路221號）

．展出期間：即日起至2027/2/15

．開放時間：9:00至19:00

．休園日：一般期間每週二、三；寒暑假期間每週三

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