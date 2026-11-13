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士林絕美高空新地標！ 「裏山SKY」藏身科教館11樓　遠眺城市美景、空中花園喝咖啡、逛沉浸藝術展一次滿足

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／裏山SKY提供
圖／裏山SKY提供

台北週末去哪裡約會？ 除了陽明山與信義區，現在士林又多了一處結合自然與美學的絕美高空新地標！全新系列空間「裏山SKY」正式進駐國立臺灣科學教育館 11、12 樓，打造高空空中花園、日式蔬食餐廳與藝術展覽空間，不僅能在11樓高空喝咖啡、欣賞城市景觀，還能順遊當代藝術展及沉浸式影像空間！

圖／裏山SKY提供
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●城市高空中的綠意秘境：11樓空中花園與日式造景

圖／裏山SKY提供
圖／裏山SKY提供

「裏山SKY」是裏山系列推出的全新品牌，一踏入科教館11樓，映入眼帘的便是由專業團隊精心打造的戶外空中花園與室內造景。

圖／裏山SKY提供
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最大亮點就是空中花園，戶外平台以植栽、木質平台及庭園造景營造日式氛圍，從高處眺望台北市區、河岸與遠方山巒景色；室內則透過巧妙的植物配置與光影規劃，在建築內部營造出與自然共存的綠意空間，並設有串聯室內外的空中廊道，讓人在移動之間感受豐富的光影與建築對話。

●從庭園到餐桌：品嚐旬味日式蔬食與現烤鯛魚燒

圖／裏山SKY提供
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裏山SKY的餐飲核心由多年日本料理經驗的主廚團隊領軍，以精緻日式蔬食為主軸，運用台灣當季新鮮食材，演繹講究節氣與旬味的精緻日式蔬食。推薦必點鹹香開胃的 辛口焙香野菜乾咖哩飯、清爽的蕎麥麵與天麩羅。

此外，品牌也與北海道鯛魚燒工房合作推出聯名商品「裏山SKY鯛魚燒」，將日式傳統點心帶進餐飲選擇中。

圖／裏山SKY提供
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●雙展區同步登場：當代藝術、古物工藝與沉浸影像

圖／裏山SKY提供
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除了享用美食與美景，藝術策展更是不可錯過的重頭戲。11樓推出《流》— Lab of Material，由地衣荒物與裏山古物共同策劃，集結紙燈、紙塑、金工、陶藝、漆藝、木作及織品等不同媒材作品，透過當代工藝與古董家具的搭配，呈現材料與時間交織的生活美學

12 樓與「奇想會 Whimsy Works Gallery」合作推出開幕展，集結塚本猪一郎、Dillon Froelich及Elijah Anderson三位藝術家的作品，並設置Ura [xiii]全息影像空間，將藝術創作轉化為動態影像，搭配鏡面反射打造沉浸式視覺體驗。

圖／裏山SKY提供
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裏山SKY未來也計畫持續推出藝術展覽、古物展售、文化沙龍、藝文課程及品牌活動，讓空間不只有餐飲功能，也成為民眾接觸藝術與設計的交流場域。

圖／裏山SKY提供
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裏山SKY

．地址：台北市士林區士商路189號 （國立臺灣科學教育館11、12樓）

．營業時間：週三至週日 11:00–20:00（最後點餐 19:00，週一、週二公休）

．消費方式：每人低消350元（10歲以下孩童低消250元），用餐限時90分鐘

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裏山SKY 咖啡 科教館 新地標

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