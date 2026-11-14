12／5壽星免費住飯店！ 花蓮福容16週年慶限量5間，身分證中3碼住房3折起、自助晚餐999元

生日不只收禮物，還能免費住飯店！福容大飯店花蓮店迎接開幕16週年，以「十六歡聚．好運加倍」為主題，自12月1日至12月31日推出一系列住房、餐飲及抽獎優惠，邀請旅客一起到花蓮慶生！活動最大亮點包括12月5日壽星，當天限量免費入住、身分證字號符合「1、2、0、5」四個指定數字中的三碼，即可享住房3折起優惠；人氣自助晚餐原價1,280元加一成服務費，週年慶優惠價只要999元！活動期間館內消費滿3,000元，會員APP登錄發票還有機會抽中市價16,800元加一成服務費的和洋套房，讓旅客從住宿、美食到抽獎，一次享受週年慶驚喜！

福容大飯店花蓮店迎接開幕16週年，以「十六歡聚．好運加倍」為主題，自12月1日至12月31日推出一系列住房、餐飲及抽獎優惠。圖片來源｜花蓮福容

「12月5日壽星免費住！」花蓮福容16週年慶祭住房3折起。圖片來源｜花蓮福容

冬遊花蓮正是時候！將軍府、石雕藝術季、聖誕城一次玩

時序入冬，花蓮成為民眾喜好的出遊熱門景點！離福容花蓮店10分鐘車程的「將軍府」，將日式建築活化，搭配文創餐飲進駐，適合全年齡層旅客到訪；2026花蓮國際石雕藝術季主題特展「化石‧Co Becoming」，即日起至2027年01月24日於石雕博物館展出；喜歡逛老街，新城老街也是不錯的選擇，造訪電影景點「新城照相館」、「練習曲書店」、逛逛集結花蓮特色伴手禮「山海百貨」等，都是不錯選擇。12月最重要的「2026 花蓮幸福聖誕城」，也即將於12月下旬舉行，更多細節請鎖定官方臉書。

將軍府將日式建築活化，搭配文創餐飲進駐，適合全年齡層旅客到訪。圖片來源｜花蓮福容

12月5日壽星有福了！當天限量5間免費入住

今年福容花蓮店週年慶最吸睛的優惠，就是「當日壽星限量免費住」！凡12月5日出生的民眾，有機會於生日當天免費入住雙人市景客房，限量5間！事先透過google表單登記，並同意授權拍攝，讓生日留下難忘回憶。

不是壽星也有優惠！身分證中指定3碼，住房最低3折起

不是12月5日壽星也別失望！只要身分證字號碼符合「1、2、0、5」四個指定數字中的三碼，即可預訂週年慶限定住房專案。雙人入住市景客房含早餐每晚2,340元起，指定房型最低下殺3折起。住房優惠自12月1日至12月30日，限週日至週四適用，每日限量5間，讓旅客用更輕鬆的預算，安排一趟花蓮山海假期。

身分證1205中三碼 最低三折入住。圖片來源｜花蓮福容

自助晚餐下殺999元！現切牛排、松葉蟹腳吃起來

除了住房優惠，福容花蓮店也將週年慶歡樂延伸至餐桌。自助晚餐原價1,280元加一成服務費，週年慶只要999元，等同七折享受人氣自助晚餐，大啖現切牛排、松葉蟹腳、花東在地食材、生啤酒等，12月25~26日聖誕節以及12月31日跨年當天同享優惠價！不論是親友聚會、情侶約會或歲末家庭聚餐，都能以實惠價格享受飯店自助餐，為年末相聚增添儀式感。

週年慶專屬! 自助晚餐下殺7折 只要$999。圖片來源｜花蓮福容

消費滿3,000元還能抽獎！和洋套房、海景客房等好禮送出

為了回饋旅客與饕客，福容花蓮店同步推出週年慶發票登錄抽獎活動。自12月1日至31日期間，於館內客房、餐飲、SPA及指定休閒產品等消費滿3,000元（含服務費），並透過福容家會員APP登錄發票，即有機會參加抽獎。最大獎為市價16,800元加一成服務費的和洋套房住宿，另有海景客房、市景客房、烤鴨五吃、XO醬禮盒及早午餐等多項好禮。

活動期間消費滿額APP登錄發票 再抽萬元和洋套房。圖片來源｜花蓮福容

福容花蓮店總經理董愛珠表示，16週年不僅是飯店的重要里程碑，更希望透過週年慶優惠，邀請旅客重新感受花蓮的山海魅力，帶動在地觀光與餐飲消費。無論是安排一趟久違的旅行，或與家人好友共享美好時光，都歡迎旅客走進花蓮，為2026年留下值得珍藏的旅行回憶。

來花蓮福容過週年慶 放慢腳步 洗滌身心靈。圖片來源｜花蓮福容

【十六歡聚 好運加倍！花蓮福容16週年慶優惠】

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