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國旅補助延長！阿里山「雲海季、楓紅」登場 搶訂高山奢華假期

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圖：阿里山賓館／提供
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每年10月至次年2月是走訪<a href='/search/tagging/1013/阿里山' rel='阿里山' data-rel='/1013/89420' class='tag'><strong>阿里山</strong></a>、欣賞壯麗雲海流瀑的最佳時節。阿里山賓館觀景平台「黃金雲海」天空盛宴，近距離飽覽夕陽西沉、餘暉映照雲海的絕美景致。　圖：阿里山賓館／提供
每年10月至次年2月是走訪阿里山、欣賞壯麗雲海流瀑的最佳時節。阿里山賓館觀景平台「黃金雲海」天空盛宴，近距離飽覽夕陽西沉、餘暉映照雲海的絕美景致。　圖：阿里山賓館／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署9月推出「國旅平日住宿獎勵」，其中「第2晚連住」優惠廣受歡迎，連住率已突破5成，宣布平日住宿補助延長至12月底，再掀歲末國旅熱潮。時值「阿里山雲海季」開跑，嘉義縣文化觀光局「慢遊嘉義」官方 Line 於11/02-12/30止推出「雲海季」，鼓勵歲末走進阿里山欣賞雲海與山林景致，深度探索大阿里山的山林步道、觀景台，且完成集章指定任務，有機會抽中 Nintendo Switch 2主機及特色紀念品，讓高山觀賞雲海之旅增添驚喜與歡樂！

▲「阿里山賓館」鄰近全球知名的日出雲海勝地 -「小笠原觀景台」，也是慢遊嘉義「雲海季」推薦的熱門景點。秋冬漫遊，還有機會欣賞雲海與月光星辰同框的浪漫畫面。　圖：阿里山賓館／提供
▲「阿里山賓館」鄰近全球知名的日出雲海勝地 -「小笠原觀景台」，也是慢遊嘉義「雲海季」推薦的熱門景點。秋冬漫遊，還有機會欣賞雲海與月光星辰同框的浪漫畫面。　圖：阿里山賓館／提供

想輕鬆追雲、飽覽壯麗高山雲海，「阿里山賓館」不僅是追雲旅宿的首選，更是漫遊森林秘境的絕佳據點！

阿里山賓館表示，飯店鄰近巨木群步道、神木車站等景點，旅人不必趕路，輕鬆漫遊山林，搭配延長至12/31的「國旅補助」及「連住優惠」，安排一趟犒賞自己與家人的療癒假期。即日起至12/30止，入住指定房型即可享一泊二食尊榮假期，品嘗阿里山小農當季食材早、晚自助餐，再享免費預約式百年歷史導覽，享受視覺、聽覺與味覺完美融合的高山「雲海季」體驗。

此外，配合「雲海季」，特別以「高山之巔」為主題，推出全台獨家「雲海第一排」觀景體驗，入住房客可享「阿里山賓館」頂樓觀景台「黃金雲海」天空盛宴，近距離欣賞金色晨光灑落雲海、夕陽映照山巒的壯麗景致。

並推薦全新打造「雲端之森」頂級客房、「尊爵套房」及「首席套房」等景觀房型，讓旅人在遼闊無遮蔽的視野中，飽覽大塔山壯麗山景，欣賞雲霧在山巒間流轉、夕陽映照雲海所交織出絕美雲浪的景致。

▲慈雲寺旁銀杏樹11月上旬進入轉色階段，預計將於11月下旬至12月上旬逐漸轉為耀眼的金黃色。　圖：阿里山賓館／提供
▲慈雲寺旁銀杏樹11月上旬進入轉色階段，預計將於11月下旬至12月上旬逐漸轉為耀眼的金黃色。　圖：阿里山賓館／提供

阿里山秋冬美景多元迷人，不僅能欣賞壯闊浩瀚的雲海，11月下旬至12月更迎來楓紅、銀杏等美景。阿里山賓館鄰近「對高岳鐵道」、「阿里山工作站」、「香林國小」周邊的紫葉槭皆已率先轉紅，而對高岳鐵道旁的紅榨楓也逐漸染上橘紅色彩。

「慈雲寺」旁銀杏樹11月上旬進入轉色階段，預計將於11月下旬至12月上旬逐漸轉為耀眼的金黃色，搭配寺前的青楓、古樸鐘樓以及阿里山著名雲海與夕陽晚霞，是深秋至初冬極具禪意的攝影與觀景熱點。

▲「對高岳鐵道」旁的紅榨楓，預計11月下旬至12月迎來繽紛的橘紅色楓采。　圖：阿里山賓館／提供
▲「對高岳鐵道」旁的紅榨楓，預計11月下旬至12月迎來繽紛的橘紅色楓采。　圖：阿里山賓館／提供

阿里山林業鐵路及文化資產管理處2026年再度推出「楓度翩翩」蒸汽主題列車，12/01、12/08、112/15、12/22及12/29限定開行五梯次。邀請遊客搭乘百年蒸汽火車，穿梭在雲霧繚繞的山林，穿越漸轉紅的楓葉秘境，直擊「小笠原觀景平台」360度遼闊視野欣賞詩意翩翩的楓紅。並在「二萬坪車站」、「對高岳車站」、「祝山車站」動態展演古董蒸汽火車運轉，飽覽雲海、楓紅和蒸汽火車同框的經典畫面！

嘉義縣文化觀光局「慢遊嘉義」官方 Line 11/02-12/30推出「雲海季｜來嘉慢遊」集章活動，走訪嘉義阿里山各地蒐集旅章，還有機會將任天堂 Switch 2主機及「皮克敏」官方授權周邊帶回家。

11/17開賣「楓度翩翩」蒸汽主題列車，詳細遊程及購票資訊請至「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」官網或官方臉書粉絲專頁查詢。

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