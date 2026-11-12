腳下神仙級美景！ 迷人微觀世界藏「1mm夢幻小精靈」 夜晚自己會發光、近60萬人朝聖驚嘆不已

可曾留意過腳底下那片「微觀世界」？ 近日真菌觀察粉專分享了一組微距生態照，在潮濕枯葉與農路竹林下，竟發現體型不到1mm的「暗藍基盤小菇」，不僅菌柄底部帶有夢幻靛藍色，還具有生物發光能力，照片曝光後短短1天吸引近60萬人觀看！

圖／芭哈菇舍 老夫老妻的真菌觀察記錄FB粉專授權

創作者透過微距鏡頭記錄野外菌類生態，讓原本不容易被注意到的微小生命，呈現出截然不同的面貌。這次分享的主角是「暗藍基盤小菇」，菌蓋小到幾乎只像一顆白色小點，直徑約1mm，若沒有仔細觀察，很容易就從眼前錯過。

圖／芭哈菇舍 老夫老妻的真菌觀察記錄FB粉專授權

圖／芭哈菇舍 老夫老妻的真菌觀察記錄FB粉專授權

專家指出，這種過去被稱為「暗藍小菇（Mycena lazulina）」的奇特真菌，近期已正式屬名更新為 《暗藍基盤小菇》（Basidopus lazulinus）。它擁有極具辨識度的夢幻外觀：菌蓋呈現潔白、直徑僅約1mm（小於3mm），而最特別的是「菌柄基部帶有深靛藍色」，甚至具備令人嘖嘖稱奇的「生物發光能力」，在黑暗中能散發微光。

圖／芭哈菇舍 老夫老妻的真菌觀察記錄FB粉專授權

照片一PO出後，吸引大批網友留言讚嘆：「太美了，乍看還以為是貓掌」、「完全沒想到這麼小的菌類可以這麼精緻」，創作者發現短短一天內就吸引了近60萬的觀看數，不禁意外直呼「超迷你的小菇，真的可以拉近更多人與真菌的距離！」

圖／芭哈菇舍 老夫老妻的真菌觀察記錄FB粉專授權

這組極具療癒感照片，來自一對熱愛真菌觀察夫妻經營的FB粉專，希望透過影像及紀錄，讓更多人認識真菌世界，同時也製作「1分鐘認識真菌界」系列YT影片，以輕鬆有趣的方式介紹菌類知識，包括台灣特有真菌、各種意想不到的菇類外型，也常透過生活化的角度帶出真菌冷知識，還笑稱台灣人在野外看到菇的第一句話，絕對會問：「這個可以吃嗎？」

創作者希望提醒大家，大自然的美不一定只存在深山老林中，有時公園裡不起眼的枯葉或竹林下，就孕育著令人讚嘆的生命。同時呼籲，微型真菌體型過小且真實屬性與食毒情況複雜，民眾若在戶外散步巧遇，不妨放慢腳步用「鏡頭」捕捉其迷人姿態，切勿任意摘採，一同守護這片珍貴而脆弱的微觀生態。

※內容參考來源：由芭哈菇舍 老夫老妻的真菌觀察記錄FB粉專授權轉載於 udn 聯合新聞網-走跳世界，未經同意請勿轉載！

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