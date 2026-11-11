雙11超殺登場！滿1111現折1000元 全球環球影城、迪士尼、一日遊買1送1

【旅奇傳媒/編輯部報導】Klook 年度盛事「雙11狂歡祭」，即日起至11/13登場，從機票、行程體驗到必備交通，推出多項限時優惠活動，包含「大阪、釜山來回機票免費抽」、「滿1,111現折1,000元」、「全球環球影城、迪士尼、一日遊買1送1」、「全球交通5折最高折抵1,500元」等，邀請旅客把握年底最殺強檔，入手下一趟旅程！

▲「省一點，這樣才酷」輪盤抽獎活動天天有，最大獎包含釜山來回機票。 圖：Klook／提供

雙11限定！大阪、釜山來回機票每天抽，還有萬元購物金等好禮

雙11祭出「省一點，這樣才酷」輪盤抽獎活動，讓旅客天天免費抽大阪、釜山來回機票，有機會不花錢就能到海外跨年、過年去！其他大獎還包含國泰世華 CUBE 信用卡1萬元、1,000元購物金，「全球機場接送5折券」最高折抵600元，以及「饗食天堂」100元等多項好禮，旅遊好康天天送不完。

滿1,111元現折1,000元！高額折抵省錢趁現在

雙11活動11/11-11/12期間，推出限量滿額折扣優惠，凡消費滿1,111元，即可現折1,000元，讓旅客不論是預訂人氣一日遊、景點門票，或是安排海外旅遊體驗，都能把握機會享有高額折抵。

▲Klook於即日起至11/12推出全球樂園買1送1，涵蓋香港迪士尼樂園等熱門選擇。 圖：Klook／提供

全球環球影城、迪士尼、行程體驗買1送1！高千穗、白川鄉等人氣一日遊通通有

主題樂園也是海外旅遊不可錯過的重頭戲！Klook於即日起至11/12每晚21:00，限時限量推出「全球樂園買1送1」優惠，涵蓋日本環球影城、香港迪士尼樂園、釜山通行證等熱門選擇，讓旅客以更划算的價格享受樂園歡樂時光。

也提供「全球行程體驗買1送1」，包含能欣賞壯麗峽谷與自然景觀的「九州高千穗一日遊」、感受冬日浪漫氛圍的「銀山溫泉一日遊」，以及走訪合掌村特色聚落的「白川鄉一日遊」等。想和旅伴一起安排特色行程，都能趁「雙11」優惠一次收藏。

全球交通5折，最高折1,500元！旅程移動也能省一波

除了行程與樂園優惠，也同步推出「全球交通5折」優惠，最高折抵1,500元，讓旅客從機場接送到海外交通都有機會享有超值折扣，讓整趟旅程更加輕鬆划算。

國泰世華 CUBE 信用卡加碼！全日本商品88折，再享最高小樹點5%回饋

Klook 除「雙11狂歡祭」優惠外，即日起至11/30也推出國泰世華「秋日遊」活動。凡刷國泰世華 CUBE 信用卡購買全日本商品，可享88折優惠，切換「秋日遊」權益再享最高小樹點（信用卡）5%回饋，讓日本住宿、景點與行程體驗預訂再享加碼優惠。

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