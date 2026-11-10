現省快3萬！「雙11飯店破盤優惠」精選 五星住房殺到2.7折、Buffet打6折、平價飯店入住999元起

雙11飯店優惠搶翻了！ 精選6家人氣指標飯店，高雄萬豪酒店平日連住2晚下殺27折，台南趣淘漫旅雙人入住每人756元起，義大皇家酒店則推出999元起住房優惠，適合安排年底出遊、跨年及明年旅遊行程快收！

●台北遠東香格里拉｜Buffet 6 折、中式套餐現省489元

「遠東Café」雙人餐券線上快閃優惠。圖/台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉，將於11/11當天限時24小時開賣5款限定餐券，必搶亮點包括：人氣「遠東 Café」推出週一至週四的雙人自助餐券（午或晚餐）優惠價2,340元，下午茶券也同步享有67折好康，至11/30更推出秋蟹主題，天天供應花蟹、三點蟹及石蟳等好料。

「中式雙饗・平日午間單人套餐券」可任選米其林水準的「香宮」或「上海醉月樓」7道式套餐，優惠價1,588元；館外高空粵菜「望月樓」平日午間海陸個人套餐也下殺至1,111元。

●台南遠東香格里拉｜48小時快閃！假日自助餐券限時搶

圖／台南遠東香格里拉官網

台南遠東香格里拉限定快閃48小時商品，自於11/11 00:00 至 11/12的23:59 推出「遠東 Café 假日自助午或晚餐單人券」5張券組，優惠價 6,900 元（平均每張只要1,380元，約79折），可於週六、週日午餐及週五至週日晚餐使用，且5張券可分次兌換，數量有限、售完為止。

●凱撒趣淘漫旅－台南｜雙人1,511元、四人2,511元

圖／趣淘漫旅台南提供

趣淘漫旅台南推出雙11慶典限定優惠，限定資格為本人西元或民國生日、身分證字號內含2個「1」或2個「2」，入住時須出示證明文件，每房限使用一次；入住期間至2027年3月31日前的指定日期，假日、大假日及農曆春節不適用，每日限量5間，訂單成立後無法更改日期。

自即起至11/12的中午12點前於官網訂房，可享「雙人探索假期兩天一夜」價格1,511元，入住平日探索客房1晚，贈送500元餐飲抵用券及曾文水庫入園門票、停車費；「四人歡聚假期兩天一夜」價格2,511元，2至4人入住平日探索客房，另贈六項冒險活動體驗、500元餐飲抵用券、曾文水庫門票及停車費。

以上房價不含早餐，雙人房每人平均約756元，四人入住每人約628元；小假日每房每晚加價1,500元。

●高雄萬豪酒店｜平日連住2晚1萬1111元、最低27折

圖／高雄萬豪酒店提供

高雄萬豪酒店重磅推出兩檔超吸睛住房專案，「快閃連住27折」於11/11上午10點至11/14的晚間6點限時開賣。平日（週日至週四）連續入住豪華客房兩晚，並附贈豪享自助早餐2客，原價40,568元，專案價只要11,111元（含稅及服務費），幫荷包省下將近過3萬元！

港點控必住「港味假期」即日起至 2027年2月25日官網開賣，每房每晚最低6,929元起。依房型贈送豪享自助早餐外，更加碼贈送「京翠」港式飲茶餐飲抵用券（雙人房送1,000元、家庭房送2,000元）。

麗香苑自助餐廳。圖／高雄福華大飯店提供

高雄福華大飯店集結館內五大餐廳，推出限定好康。11/11 當天限定優惠包含： 「麗香苑自助餐廳」晚餐推出兩人同行合計811元的超殺優惠（每組最多10人）；30 樓高空美景的「Smile One 精緻涮涮鍋」則祭出原價1,780元的活體波士頓龍蝦單點65折優惠。

整月同慶優惠： 包含「江南春」招牌酸菜白肉鍋11月優惠價650元；「珍珠坊」古早味芋香米粉鍋特價440元起；「HOVII Café」也推出多款主餐優惠及雙11當天麵包第二件50元。

●義大皇家酒店｜雅緻家庭房2,999元起

圖／義大皇家酒店提供

義大皇家酒店自即起至11/30前，推出雙11「折扣999」住房專案，雅緻家庭房住宿1晚2,999元，限定入住期間為11/2至12/30期間，若於11/23至11/30入住，可免費升等豪華家庭房或花園家庭房。

專案為純住宿、不含早餐，每日限量10間；週六每房每晚加價1,100元，連續假期不適用。雙人早餐可加購999元，另加10%服務費。

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