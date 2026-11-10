免出國就能看！ 台北動物園「黑腳企鵝散步」11/19首場搖擺開走　串聯「全台5館集章」抽限定娃包

【旅奇傳媒/編輯部報導】達美航空（Delta Air Lines）正式發表「達美至臻商務艙」（Delta One）全新服務體驗，透過機上餐飲、款待服務與休憩體驗的全面革新，進一步提升高端旅客的飛行品質。此計畫以達美航空逾20年累積的旅客洞察為基礎，延續先前投入超過10億美元的機隊升級投資，從數千個旅客服務接觸點著手，細緻規劃各項產品與服務，提供更符合個人需求的飛行體驗。 全新「達美至臻商務艙」體驗於2026年秋季率先在洛杉磯國際機場（LAX）出發的越洋航線推出，並預計自2027年年初起逐步擴展至全球航線網路。 達美航空行銷暨產品長 Ranjan Goswami 表示：「達美航空此次全面革新的服務體驗，核心在於回應旅客真正的需求與期待。每一項細節都經過審慎規劃，我們的每一筆投資都有明確目的，致力於提供業界最優質的全旅程高端旅遊體驗。此次餐飲與款待服務的提升，反映了我們持續提高服務標準的決心，同時讓旅客在旅程中擁有更多自主選擇。」 達美至臻商務艙多項新亮點 涵蓋餐飲、個人化服務與機上娛樂 •「達美至臻商務艙」全新機上菜單：全新菜單以精緻經典料理為核心，選用頂級食材，推出 Delta On

2026-11-10 08:01