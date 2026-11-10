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免出國就能看！ 台北動物園「黑腳企鵝散步」11/19首場搖擺開走　串聯「全台5館集章」抽限定娃包

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／臺北市立動物園提供
圖／臺北市立動物園提供

不用再羨慕國外啦！台北市立動物園今秋將重磅推出「企鵝走路趣」活動，首場將於11月19日上午9點半萌翻登場；同場加映超好玩的跨館集章活動，只要集滿指定館所印章，還有機會抽中超萌娃包，快筆記！

◉重磅亮點：台北動物園「企鵝走路趣」11/19萌翻登場

圖／臺北市立動物園提供
圖／臺北市立動物園提供

平常只能隔著玻璃窗看企鵝嗎？台北市立動物園今年秋冬特別參考國外動物園照養經驗，推出全新的「企鵝走路趣」活動。主角是來自溫帶的黑腳企鵝，園方為了增加牠們的活動量、減少長時間站立以降低足底「趾瘤」風險，特別規劃在室溫低於攝氏24度的舒適天氣下，讓企鵝們在保育員引導下踏出室內活動場，沿著遊客步道散步探索約15分鐘！

．活動時間：首場於2026年11月19日上午9時30分 展開（後續場次將陸續於官網公告）。

．觀賞重點：每次活動約15分鐘，現場除了能近距離觀察企鵝們自然移動、群體互動的萌樣外，還搭配企鵝保母的 Keeper's Talk（食魚解說及QA）。

．貼心提醒：由於溫度限制，當天室溫若高於攝氏24度，為維護動物福祉，將改為室內餵食與解說。

同時共同遵守愛企鵝守則，企鵝是否外出完全依牠們意願而定。現場觀賞請務必「不喧嘩、不追逐、不觸摸、不餵食、不使用閃光燈、不超越管制範圍」，以動物福祉與教育推廣為優先！

圖／臺北市立動物園提供
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玩透透不手軟！串聯全台5大館的「企鵝大使跨館集章探險」

看完可愛的企鵝散步，還可以玩一波海洋探險熱潮！即日起至2027年6月30日止，由國立海洋科技博物館推出「企鵝大使跨館集章探險」活動，串聯全台5處場館，包括國立海洋科技博物館、台北市立動物園、國立海洋生物博物館、台中海洋館及Xpark，邀民眾走訪不同場館，認識企鵝生態及海洋環境。

圖／臺北市立動物園提供
圖／臺北市立動物園提供

．集章怎麼玩：索取集章卡（臺北市立動物園可於遊客服務中心或企鵝館企鵝小舖索取，蓋章地點在企鵝館企鵝小舖），只要集滿「海科館海洋劇場」章及「其他任2個合作館所」的企鵝紀念章，共計3個印章以上，貼上郵票回函即可參加抽獎！

．抽獎時程與好康：每季都會抽出30名幸運得主！

第一次抽獎：2026年12月31日（獎品包含呆呆企鵝＋18公分娃包等）。

第二次抽獎：2027年3月31日。

第三次抽獎：2027年6月30日。

．加碼優惠：持合作館所票根至海科館購買「海洋劇場門票」，可享團體票優惠；購票還能獲贈台中海洋館代金券及屏東海生館夜宿抵用券各1張（數量有限，送完為止）。

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動物園 台中海洋館 海科館 企鵝

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