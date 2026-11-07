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台南絕美「純白小鹽山」爆紅！ 七股頂山打卡地標「山山山屋」跨世代神秘登場

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處
圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處

台南最新洗版 IG 的絕美地標！雲管處在頂山濕地打造3座純白絕美的《山山山屋》，遠看就像迷你鹽山。這個「靠海卻叫山」的神祕聚落有什麼在地故事，快來瞧瞧！

濕地新地標！3座純白鹽堆小山現身

位在七股頂山濕地的《山山山屋》正式啟用！這項全新地景藝術由雲管處操刀，選在原先受損的賞鳥亭舊址。藝術家以白色陶片馬賽克打造出 3 座純白雕塑，遠看神還原了昔日七股鹽場的鹽堆風貌，並融入漁村與黑面琵鷺生態，成為最吸睛的濱海打卡點。

圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處
圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處

地名大解密！四面魚塭為何叫「頂山」？

圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處
圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處

放眼望去盡是魚塭的頂山聚落，為什麼會叫「頂山」呢？原來早年沿海漁民習慣將海上遙望的陸地稱為「山頂」。頂山早期因位在海岸線較北側（頂頭），而衍生出「頂山仔」之稱，讓昔日曬鹽與養蚵的歷史記憶重新回到大眾視野。

跨世代共創！長輩說故事、小孩畫故鄉

圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處
圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處

《山山山屋》不只是冷冰冰的藝術品，更充滿在地溫度。團隊在前期邀請社區長輩訴說昔日鹽村生活，並舉辦孩童繪畫創作，讓長輩的記憶與孩子的想像力交織，並將童趣畫作永久展示現場，讓居民成為作品的重要靈魂。

隨著新地標啟用，舊賞鳥亭華麗轉身。正值秋冬黑面琵鷺來台過冬的黃金期，旅客來到七股頂山，不僅能站在純白山屋拍出絕美窗景，還能順道安排生態賞鳥與聚落散策，感受海線獨特魅力！

圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處
圖／雲嘉南濱海國家風景區管理處

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