2026 ITF台灣國際旅展｜國外旅遊亮點：最強機票優惠、ANA睽違七年回歸、雄獅沉浸式機場布置藏彩蛋

全台最具指標性的「ITF台灣國際旅展」於11月6日（五）至9日（一）在台北南港展覽館一館登場，今年升級全新名稱與品牌定位，呼應「世界旅人，台灣啟程」策展主題，匯聚各國觀光局、航空公司、中央與地方政府、旅行社、星級飯店及人氣主題樂園等參展單位，攤位數達1,600格，帶來奢華度假、深度主題旅遊、自由行與團體行程等多元選擇。

今年ITF由「台北國際旅展」升級為「台灣國際旅展」，匯聚123個國家與城市，規模躍居亞洲最大。ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭指出，台灣人口僅2,300萬，2025年出國達1,895萬人次、國旅突破2億人次，出境旅遊更是全球20大旅遊大國之一。她強調「只要國旅做得好，國際觀光客就會好」，政府各部會正以「觀光主流化」精神推動觀光，ITF也持續擴大旅遊交易平台，邀請民眾到旅展現場體驗文化、自然風景、農業、原住民與客家等多元旅遊魅力。

2026 ITF台灣國際旅展現場。圖片來源｜林芳如攝影

雄獅旅遊 把國際機場出境大廳搬進展場

本屆ITF旅展不再只強調CP值，更推出眾多高單價、高度創新、具深度意義的主題遊程。雄獅旅遊（攤位編號：J1309）呼應主軸，今年的攤位設計驚喜連連，彷彿把國際機場出境大廳搬進展場！不僅有check in櫃檯的行李轉運，更有飛機跑道、機場航站、登機證與航班看板樓等，藏有許多彩蛋，讓逛旅展也變得很有沉浸感。

2026 ITF台灣國際旅展現場。圖片來源｜林芳如攝影

2026 ITF台灣國際旅展現場。圖片來源｜林芳如攝影

2026 ITF台灣國際旅展現場。圖片來源｜林芳如攝影

2026 ITF台灣國際旅展現場。圖片來源｜林芳如攝影

2026 ITF台灣國際旅展現場。圖片來源｜林芳如攝影

2026 ITF台灣國際旅展現場。圖片來源｜林芳如攝影

2026 ITF台灣國際旅展現場。圖片來源｜林芳如攝影

2026 ITF台灣國際旅展現場。圖片來源｜林芳如攝影

旅展現場優惠則包括賀歲長線團體最高現折5千、短線最高折3千、親子出遊小孩最高折1萬、現場訂單滿額送雄獅專屬好禮。2027年「請2休11」的春節請假攻略增加長線旅遊需求，熱門目的地前5名依序為北歐、瑞士、義大利、奧捷與土耳其，其中以北歐極光、土耳其熱氣球、瑞士冰河列車、中歐童話小鎮等行程詢問度高。

今年展會航空陣容龐大，各大航空也祭出年度最強檔促銷：中華航空主打熱門航線最低76折起；星宇航空推全航線85折起優惠，單筆消費滿2萬元即可抽亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券及SNOOPY聯名周邊；長榮航空推出精選航線82折起，週末快閃桃園－香港未稅3,280元起、桃園－首爾未稅6,059元起，購票再加碼免費機票抽獎活動，最大獎項送出全球不限航點商務艙免費機票

ANA全日本空輸睽違七年回歸、首次攜手樂桃航空參展

今年最大亮點之一，還有ANA全日本空輸睽違七年回歸，更首次攜手樂桃航空參展，此次推出台日航線機票未稅7,000元起，並加碼限量前100名於展場櫃台購票者加贈ANA原創無線充電盤；樂桃航空則首度在台公開新品牌形象空服員制服，現場追蹤樂桃航空台灣粉專，即可參加抽獎活動，有機會獲得價值2萬元Peach點數等好禮。日本航空此次攜手日本越洋航空等七個單位共同參展，並推出旅展限定台北－沖繩經濟艙3,200元起、豪經艙10,400元起。

2026 ITF台灣國際旅展現場。圖片來源｜林芳如攝影

2026 ITF台灣國際旅展現場。圖片來源｜林芳如攝影

2026 ITF台灣國際旅展現場。圖片來源｜林芳如攝影

捷克天文鐘實景重現 美國館力推關島、66公路朝聖之旅

各國旅遊局今年同樣打造獨具在地文化特色的展館，帶領民眾一秒置身異國風情！捷克觀光局將布拉格經典的橘紅屋瓦及人氣地標「天文鐘」搬進展區，並攜手業者推出「純捷克」深度漫遊行程；向來深受海島玩家喜愛的菲律賓觀光部，祭出宿霧鯨鯊體驗與長灘島遊艇派對等抽獎；東京觀光財團推出江戶角色拍照區，介紹多摩地區與大島、神津島等東京島嶼的秘境景致。

今年國外單位主打強強聯手，拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處首度攜手貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等六個友邦國家共同參展，從加勒比海海島、中美洲古文明到南美洲自然景觀，各自展現不同的旅行魅力，現場也將帶來傳統舞蹈及拉丁音樂演出。

美國館展現超強氣勢，關島觀光局力邀剛獲殊榮的「2026年亞太國際小姐關島代表」Cyndal Abad親臨會場，現場也有傳統查莫洛歌舞表演、天天抽出價值萬元的頂級海景住宿券等大獎；美國亞利桑那旅遊局首度參展，攜手美國重機品牌飛鷹騎士力推美國66公路主題朝聖之旅，開展首日於指定時間至攤位加入粉絲團可獲得限量馬克杯。

2026 ITF台灣國際旅展現場。圖片來源｜林芳如攝影

想出國旅遊的民眾不妨趁假日一同逛展，掌握國內外旅遊新訊，尋找下一趟旅程靈感！

2026 ITF台灣國際旅展

日期時間：11月6日（五）12:00~18:00、11月7日（六）至11月9日（一）10:00~18:00

地點：台北南港展覽館一館1、4樓

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306700