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2027「皮克敏」路跑北中南登場！3.5公里萌系賽道、三色造型帽必收 早鳥好禮1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／全統運動提供
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喜歡《Pikmin Bloom》的玩家準備集合！任天堂人氣遊戲角色皮克敏將化身路跑主角，推出官方授權活動「PIKMIN : RUN FESTIVAL in Taiwan 2027」，2027年3月起接連前進高雄、台中及新北，規劃3場3.5公里趣味路跑。活動不以競速為主，沿途設置皮克敏主題裝飾與拍照區，還有Nintendo Switch 2遊戲體驗及任天堂授權商品販售，讓粉絲能邊運動邊蒐集可愛回憶。

2027皮克敏路跑時間、地點一次看

本次賽事採北中南巡迴形式，3月14日首先在高雄衛武營都會公園登場，接著3月21日移師台中中央球場，最後於3月28日在新北微風運河廣場舉行。每場皆安排3.5公里路線，適合親子、朋友相約參加，依照自己的步調完成活動。

圖／全統運動提供
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皮克敏路跑報名費用、限定物資

報名組合分為1,480元的「皮克敏組」及2,180元的「皮克敏豪華組」。基本組包含UNIQLO協力製作的主題路跑T恤、皮克敏造型帽、手機包、中筒襪、運動水壺及號碼布；豪華組則再增加專屬運動裝備包與造型浴巾。報名時可選擇紅色、黃色或藍色皮克敏款式，造型帽、手機包與襪子將配成同一色系，不能跨色混搭，各款數量有限。

早鳥限定手提包、完賽獎牌同步公開

想收藏額外限定好禮，記得把握早鳥期限！2026年11月19日23:59前完成報名及繳費，即可依活動辦法獲得印有三色皮克敏圖案的限定印花手提包。完成指定路線後，還能領取活動專屬獎牌、完賽證書及瓶裝飲品。活動報名自2026年11月2日起至12月2日止，若名額提前額滿則可能提早截止，喜歡皮克敏的粉絲可至全統運動報名網查詢各場次及詳細規定。

圖／全統運動提供
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